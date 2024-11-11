Эдгар Мамедов стал призером чемпионата в Бразилии

Шахматист из Актау Эдгар Мамедов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по шахматам среди игроков до 18 лет, который проходил в Бразилии.

Фото предоставил филиал Казахстанской федерации шахмат по Мангистауской области

Первенство мира в городе Флорианополис (Бразилия) проходило среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет с 29 октября по 9 ноября. В нем принимали участие более 500 шахматистов из 63 стран.

Казахстан представляли 20 талантливых шахматистов, в их числе Эдгар Мамедов.

Эдгар Мамедов был в лидерах до последнего тура и, набрав 8,5 очков, занял второе место. Эдгар, поздравляем! Ты – наша гордость!, - сообщили в филиале Казахстанской федерации шахмат по Мангистауской области.

Напомним, в апреле текущего года стало известно о том, что Эдгар Мамедов получил звание международного мастера по шахматам.