Подросток из Актау Эдгар Мамедов стал международным мастером по шахматам

- Я подготовился к этому соревнованию очень серьезно. Чтобы достичь статуса международного мастера, нужно трижды преуспеть на крупных турнирах. Мою первую норму я получил в прошлом году на турнире в Павлодаре. В этом году я участвовал в двух крупных турнирах в Испании и на обоих выполнил норму международного мастерства. Благодарю своих родителей, тренеров, акимат города Актау и Мангистауское областное управление физической культуры и спорта за поддержку. Моя следующая цель - стать гроссмейстером. Сейчас я собираюсь принять участие в международном турнире в Объединенных Арабских Эмиратах, где планирую повысить рейтинг и выполнить первую гроссмейстерскую норму, - сказал Эдгар Мамедов.



В международном турнире приняли участие 277 шахматистов из 46 стран, в том числе и актауский шахматист Эдгар Мамедов. Среди соперников 13-летнего актауского шахматиста было 6 гроссмейстеров, у троих из которых он выиграл, а с одним сыграл вничью. По итогам соревнований Эдгар выполнил третью норму международного мастера. Кроме этого, Эдгар также повысил свой рейтинг ФИДЕ до 2405 пункта.В свои 13 лет Эдгар Мамедов является десятикратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером чемпионата мира и чемпионом Азии.