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ЛАДА.kz » Спорт

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:40

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Подросток из Актау Эдгар Мамедов стал международным мастером по шахматам

Актауский шахматист Эдгар Мамедов получил звание международного мастера на турнире в Менорке (Испания, прим. автора), сообщает пресс-службу акимата города.

фото пресс-службы акимата города Актау
В международном турнире приняли участие 277 шахматистов из 46 стран, в том числе и актауский шахматист Эдгар Мамедов. Среди соперников 13-летнего актауского шахматиста было 6 гроссмейстеров, у троих из которых он выиграл, а с одним сыграл вничью. По итогам соревнований Эдгар выполнил третью норму международного мастера. Кроме этого, Эдгар также повысил свой рейтинг ФИДЕ до 2405 пункта.

В свои 13 лет Эдгар Мамедов является десятикратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером чемпионата мира и чемпионом Азии.

- Я подготовился к этому соревнованию очень серьезно. Чтобы достичь статуса международного мастера, нужно трижды преуспеть на крупных турнирах. Мою первую норму я получил в прошлом году на турнире в Павлодаре. В этом году я участвовал в двух крупных турнирах в Испании и на обоих выполнил норму международного мастерства. Благодарю своих родителей, тренеров, акимат города Актау и Мангистауское областное управление физической культуры и спорта за поддержку. Моя следующая цель - стать гроссмейстером. Сейчас я собираюсь принять участие в международном турнире в Объединенных Арабских Эмиратах, где планирую повысить рейтинг и выполнить первую гроссмейстерскую норму, - сказал Эдгар Мамедов.


Подросток из Актау Эдгар Мамедов стал международным мастером по шахматам



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