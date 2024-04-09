Подросток из Актау Эдгар Мамедов стал международным мастером по шахматам

фото пресс-службы акимата города Актау
В международном турнире приняли участие 277 шахматистов из 46 стран, в том числе и актауский шахматист Эдгар Мамедов. Среди соперников 13-летнего актауского шахматиста было 6 гроссмейстеров, у троих из которых он выиграл, а с одним сыграл вничью. По итогам соревнований Эдгар выполнил третью норму международного мастера. Кроме этого, Эдгар также повысил свой рейтинг ФИДЕ до 2405 пункта.
В свои 13 лет Эдгар Мамедов является десятикратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером чемпионата мира и чемпионом Азии.
В свои 13 лет Эдгар Мамедов является десятикратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером чемпионата мира и чемпионом Азии.
- Я подготовился к этому соревнованию очень серьезно. Чтобы достичь статуса международного мастера, нужно трижды преуспеть на крупных турнирах. Мою первую норму я получил в прошлом году на турнире в Павлодаре. В этом году я участвовал в двух крупных турнирах в Испании и на обоих выполнил норму международного мастерства. Благодарю своих родителей, тренеров, акимат города Актау и Мангистауское областное управление физической культуры и спорта за поддержку. Моя следующая цель - стать гроссмейстером. Сейчас я собираюсь принять участие в международном турнире в Объединенных Арабских Эмиратах, где планирую повысить рейтинг и выполнить первую гроссмейстерскую норму, - сказал Эдгар Мамедов.
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