18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.17
522.39
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.11.2024, 11:17

Жители Актау обеспокоены опасными футбольными воротами на спортивных площадках

Общество 0 639 Лиана Рязанцева

После недавней трагедии во 2 микрорайоне жители Актау активно начали делиться в социальных сетях фотографиями и сообщениями о неисправных и опасных футбольных воротах на городских спортивных площадках.

 

Коллаж автора
Коллаж автора

Жители Актау призывают городские службы обратить внимание на проблему, и обеспечить своевременный ремонт или замену опасных ворот.

Жители дома 27 в 27 микрорайоне сообщили в социальной сети, что уже обращались в акимат и полицию, однако никаких оперативных действий пока не предпринято.

Опасные ворота. Акимат не реагирует, в полицию заявление писали, толку нет. Недавно был инцидент, на ребенка такие же ворота упали во 2 микрорайоне, - жалуются горожане.

С аналогичным обращением в социальной сети выступили и жители 11 микрорайона, которые также сообщают об опасных футбольных воротах, подчеркнув, что проблема требует незамедлительного решения.

Эта конструкция представляет серьезную угрозу для детей. Дети часто забираются на ворота во время игры, и конструкция в любой момент может не выдержать, что грозит серьезными травмами. Все футбольное поле также находится в плачевном состоянии — покрытие разрушено, что делает игру практически невозможной и небезопасной. Призываем власти и управляющие компании обратить внимание на состояние спортивного оборудования в каждом дворе. Необходимо проводить регулярные проверки и техническое обслуживание, чтобы не допустить повторения трагедии. Спорт должен быть безопасным и доступным, но для этого необходимо, чтобы площадки были оборудованы надлежащим образом, - говорят жители города.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. На обращения жителей там ответили следующее:

Ремонт футбольной площадки в 11 микрорайоне запланирован в следующем году. Что касается опасных футбольных ворот в 27 микрорайоне, то по ним будут приняты меры в ближайшее время, - заявили в городском отделе ЖКХ.

Напомним, в конце октября 2024 года двенадцатилетняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот. Ранее футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения и футбольные ворота без присмотра и не закрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.

Летом 2023 года на 16-летнего подростока упали футбольные ворота, он скончался. Парень вместе с друзьями играл в футбол на школьной площадке. Во время игры на него упали незакрепленные металлические ворота. Юношу доставили в больницу, но через время он впал в кому. 

 

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...