Жители Актау обеспокоены опасными футбольными воротами на спортивных площадках

После недавней трагедии во 2 микрорайоне жители Актау активно начали делиться в социальных сетях фотографиями и сообщениями о неисправных и опасных футбольных воротах на городских спортивных площадках.

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Жители Актау призывают городские службы обратить внимание на проблему, и обеспечить своевременный ремонт или замену опасных ворот.

Жители дома 27 в 27 микрорайоне сообщили в социальной сети, что уже обращались в акимат и полицию, однако никаких оперативных действий пока не предпринято.

Опасные ворота. Акимат не реагирует, в полицию заявление писали, толку нет. Недавно был инцидент, на ребенка такие же ворота упали во 2 микрорайоне, - жалуются горожане.

С аналогичным обращением в социальной сети выступили и жители 11 микрорайона, которые также сообщают об опасных футбольных воротах, подчеркнув, что проблема требует незамедлительного решения.

Эта конструкция представляет серьезную угрозу для детей. Дети часто забираются на ворота во время игры, и конструкция в любой момент может не выдержать, что грозит серьезными травмами. Все футбольное поле также находится в плачевном состоянии — покрытие разрушено, что делает игру практически невозможной и небезопасной. Призываем власти и управляющие компании обратить внимание на состояние спортивного оборудования в каждом дворе. Необходимо проводить регулярные проверки и техническое обслуживание, чтобы не допустить повторения трагедии. Спорт должен быть безопасным и доступным, но для этого необходимо, чтобы площадки были оборудованы надлежащим образом, - говорят жители города.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. На обращения жителей там ответили следующее:

Ремонт футбольной площадки в 11 микрорайоне запланирован в следующем году. Что касается опасных футбольных ворот в 27 микрорайоне, то по ним будут приняты меры в ближайшее время, - заявили в городском отделе ЖКХ.

Напомним, в конце октября 2024 года двенадцатилетняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот. Ранее футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения и футбольные ворота без присмотра и не закрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.

Летом 2023 года на 16-летнего подростока упали футбольные ворота, он скончался. Парень вместе с друзьями играл в футбол на школьной площадке. Во время игры на него упали незакрепленные металлические ворота. Юношу доставили в больницу, но через время он впал в кому.