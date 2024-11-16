Медом мазано: любителей опорожняться в подъезде просят наказать в Актау

Жители высотки в 28 микрорайоне установили камеры наблюдения и поделились кадрами, где их лестничный проем стал местом для справления нужды.

Фото: кадр видео

По словам жильцов девятиэтажки №1, за свой счет вскладчину они приобрели и с трудом установили четыре камеры наружного наблюдения. В «видеоловушку» попались подростки и мужчина, которые справляли нужду между этажами. Люди выслали участковому в WhatsApp данные видео, но пока безрезультатно.

У нас как медом мазано, каждый второй использует подъезд в качестве общественного туалета. Отправили видео участковому, но он пока нам ничем не может помочь. Сообщил только, что ведется работа, - говорит один из участников общедомового чата.

«Героев» видео жители просят привлечь к ответственности.

Согласно статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) предусмотрен штраф в размере 5 МРП или 18 460 тенге.

В департаменте полиции региона сообщили о том, что ведут поиски нарушителей.

Напомним, в мае этого года пожилой мужчина испражнился возле лифтов в доме №1 в 5 микрорайоне. Полиция установила его личность и составила протокол.