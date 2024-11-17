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17.11.2024, 17:44

В Актау людей заселяют в определенный под снос ЖК

Общество 0 3 739 Сергей Кораблев

Жители 12 микрорайона заявляют о незаконности строительства объекта за домом №11. Несмотря на решение суда о сносе, утверждают люди, строительство все же продолжается. Они вынуждены обратиться за помощью в Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Несмотря на решение суда о сносе жилого комплекса, строительство, со слов жителей, близится к концу. На жилом комплексе вывешен баннер с телефоном о продаже жилья.

Это нарушает не только наши права на безопасное и комфортное проживание, но и ставит под угрозу потенциальных покупателей недвижимости. Только общественное внимание поможет привлечь необходимые органы к более строгому контролю и принятию мер для защиты интересов граждан. Или уже всех заставили молчать, чтобы дело закрыли?, - возмущается одна из жительниц дома №11.

Некоторые квартиры в незаконном строении, уверяют жители, уже проданы, и дольщики могут стать жертвами недобросовестных застройщиков. Заселены уже несколько квартир.

В доказательство жители предоставили документы и решение апелляционного суда о сносе объекта.

Lada.kz ожидает разъяснения ситуации от властей.

Напомним, еще в 2021 году люди выступили против строительства бизнес-центра рядом с домом №11. Они обратились за поддержкой к горожанам и чиновникам.

В 2023 году жители дома №11 продолжили протестовать против строительства нового здания. Больше всего их возмутило, что власти города игнорируют создание нагрузки на инженерные сети, что создаст проблемы с подачей воды. В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщали, что строительство ведется на законных основаниях.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
from Aktau
from Aktau
по этому дому Лада предупреждала уже https://www.lada.kz/gosinformzakaz/123115-v-mangistau-obnarodovali-spisok-nezakonnykh-zastroishchikov.html?ysclid=m3lm5vzdad659328299
17.11.2024, 13:11
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