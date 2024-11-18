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18.11.2024, 11:39

Как решается вопрос с нехваткой сжиженного газа в Мангистау

Общество 0 4 181 Лиана Рязанцева

В Актау наблюдаются перебои с поставками топлива на газовых заправках. Ситуация вызывает обеспокоенность у автомобилистов, активно использующих газ в повседневной деятельности. Ситуацию прокомментировали в областном акимате, сообщает lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Представители властей заявили, что принимаются меры для стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойного снабжения заправочных станций.

В областном акимате вновь напомнили, что в октябре из-за проведения ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) объем поставок газа сократился до 17 тысяч тонн, что стало причиной временных очередей на ряде автогазозаправочных станции (АГЗС) региона. Ежемесячно в Мангистаускую область поставляется 18 тысяч тонн сжиженного газа. Из них 16 тысяч тонн поступает с НПЗ «КазГПЗ» в Жанаозене и еще 2 тысячи тонн - с АНПЗ.

 

На сегодняшний день ремонт на АНПЗ завершен, и в ноябре ожидается поступление 500 тонн сжиженного газа в регион. Помимо этого, приняты меры по поставкам дополнительного объема СНГ в количестве 828 тонн с ТОО «ПКОП» и 300 тонн с ТОО «КазГПЗ». Данная мера позволит стабилизировать ситуацию по обеспечению СНГ региона. Акимат области держит ситуацию под строгим контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировка сжиженного нефтяного газа в регион, - сообщили в акимате области.

 Также в акимате подчеркнули, что предприняты меры по стабилизации цен, оптовая цена в областном центре сохраняется на уровне 59 тенге за 1 литр, а в отдаленных районах - на уровне 64 тенге.

 

На сегодняшний день, на территории области функционируют 137 АГЗС (Актау – 25,  Жанаозен - 19, Мунайлинский район - 33, Мангистауский район - 19, Тупкараганский район  –11, Бейнеуский район – 19, Каракиянский район - 11).

Напомним, в социальных сетях водители жалуются на перебои с поставками сжиженного газа в городе, в результате этого ежедневно образуются длинные очереди на автогазозаправочных станциях (АГЗС).

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Из опыта последних лет, складывается следующее впечатление что акимы очень долго решают вопросы, что с газом, что с водой, что с энергией, что с ценами и т.д. С другой стороны, кажется что когда начинает исполнять народ, то эффект достигается куда быстрее и эффективней, та же цена на газ и его объемы тому пример. В этой связи возникает вопрос - местная исполнительная власть которой является акимат, кому и что исполняет то? И для местного ли народа эта власть исполняет, или для местного народа только спускаются объяснения почему в регионе богатым газом его не хватает, это вопрос? Ситуация сравни с тем что в сельскохозяйственных регионах не хватало бы овощей для собственного потребления, интересно как бы должны были относиться к объяснениям местные жители? Удивительное рядом, но уже не удивляет, а раздражает.
18.11.2024, 12:01
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ничего акимат под контролем не держит, каждый раз лапшу вешают. Раз не можете работать для народа, освободите места. Скорее всего скоро Жанаозеньский ГПЗ встанет на ремонт и так по кругу. Потом и цену поднимут.
18.11.2024, 10:07
БО
БО
Если в одно время газа много,а в другое его мало,значит кто то его продаёт за пределы области,а всем нам вешает лапшу через СМИ,им же надо прикрыть свои алчные личные интересы по собственному обогащению...Это будет продолжаться,все пути ведут в акимат....Они там всё знают,кто и куда башляет ГАЗ,но каждый боится потерять кресло....
18.11.2024, 07:15
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