Как решается вопрос с нехваткой сжиженного газа в Мангистау

В Актау наблюдаются перебои с поставками топлива на газовых заправках. Ситуация вызывает обеспокоенность у автомобилистов, активно использующих газ в повседневной деятельности. Ситуацию прокомментировали в областном акимате, сообщает lada.kz.

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Представители властей заявили, что принимаются меры для стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойного снабжения заправочных станций.

В областном акимате вновь напомнили, что в октябре из-за проведения ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) объем поставок газа сократился до 17 тысяч тонн, что стало причиной временных очередей на ряде автогазозаправочных станции (АГЗС) региона. Ежемесячно в Мангистаускую область поставляется 18 тысяч тонн сжиженного газа. Из них 16 тысяч тонн поступает с НПЗ «КазГПЗ» в Жанаозене и еще 2 тысячи тонн - с АНПЗ.

На сегодняшний день ремонт на АНПЗ завершен, и в ноябре ожидается поступление 500 тонн сжиженного газа в регион. Помимо этого, приняты меры по поставкам дополнительного объема СНГ в количестве 828 тонн с ТОО «ПКОП» и 300 тонн с ТОО «КазГПЗ». Данная мера позволит стабилизировать ситуацию по обеспечению СНГ региона. Акимат области держит ситуацию под строгим контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировка сжиженного нефтяного газа в регион, - сообщили в акимате области.

Также в акимате подчеркнули, что предприняты меры по стабилизации цен, оптовая цена в областном центре сохраняется на уровне 59 тенге за 1 литр, а в отдаленных районах - на уровне 64 тенге.

На сегодняшний день, на территории области функционируют 137 АГЗС (Актау – 25, Жанаозен - 19, Мунайлинский район - 33, Мангистауский район - 19, Тупкараганский район –11, Бейнеуский район – 19, Каракиянский район - 11).

Напомним, в социальных сетях водители жалуются на перебои с поставками сжиженного газа в городе, в результате этого ежедневно образуются длинные очереди на автогазозаправочных станциях (АГЗС).