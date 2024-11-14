Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау

В социальных сетях водители жалуются на перебои с поставками сжиженного газа в городе, в результате этого ежедневно образуются длинные очереди на автогазозаправочных станциях (АГЗС).

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По словам водителей, на городских АГЗС наблюдаются проблемы с поставками сжиженного газа. Многие заправки закрыты, а там, где газ всё-таки есть, длинные очереди.

Ситуация с нехваткой топлива так и не решилась. Власти обещали, что перебоев с газом не будет, но на деле мы видим обратное. Ежедневно на различных городских заправках выстраиваются длинные очереди.

Редакция lada.kz ожидает ответ из акимата Мангистауской области.

В начале ноября сообщалось, что на газовых заправках Актау наблюдается ажиотаж. Перед большинством АГЗС можно наблюдать табличку "Газ жоқ". На тех немногих заправках, где топливо еще есть, скапливаются километровые очереди из машин.

Акимат области сообщал, что держит ситуацию под контролем, проводится мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Власти обещали, что в ноябре ситауция с топливом стабилизируется.