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14.11.2024, 15:51

Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау

Общество 0 1 879 Лиана Рязанцева

В социальных сетях водители жалуются на перебои с поставками сжиженного газа в городе, в результате этого ежедневно образуются длинные очереди на автогазозаправочных станциях (АГЗС).

 

Кадр видео
Кадр видео

По словам водителей, на городских АГЗС наблюдаются проблемы с поставками сжиженного газа. Многие заправки закрыты, а там, где газ всё-таки есть, длинные очереди.

Ситуация с нехваткой топлива так и не решилась. Власти обещали, что перебоев с газом не будет, но на деле мы видим обратное. Ежедневно на различных городских заправках выстраиваются длинные очереди.

Редакция lada.kz ожидает ответ из акимата Мангистауской области. 

В начале ноября сообщалось, что на газовых заправках Актау наблюдается ажиотаж. Перед большинством АГЗС можно наблюдать табличку "Газ жоқ". На тех немногих заправках, где топливо еще есть, скапливаются километровые очереди из машин.  

Акимат области сообщал, что держит ситуацию под  контролем, проводится мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Власти обещали, что в ноябре ситауция с топливом стабилизируется. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fotooleg
fotooleg
Уважаемые! А мы точно строим рыночную экономику? Я учился в техникуме и закончил его ещё при социализме, но и я понимаю, что если какой товар, в данном случае газ, пользуется устойчивым спросом и имеет экспортный потенциал, то нужно расширять производство этого товара. Стоимость товара складывается из себестоимости производства, включая налоги плюс прибыль в пределах разумного. Это же элементарно. Каждый год одно и тоже. Если не справляются министерства с работой значит не хватает компетенции или присутствует коррупция. Это всё лечится быстро. Китайский опыт мы конечно применять не будем, но виновные должны понести наказание. И это конечно не туристы приехавшие погостить в нашу страну. У каждой проблемы есть имя и фамилия.
14.11.2024, 11:17
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