Враждебное соседство: акимат села Умирзак встал на защиту жильцов социального общежития

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Редакция направила запрос в городской акимат с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, смогут ли городские власти решить конфликт между жильцами социального общежития и жителями 27 дома в 35 микрорайоне. Городская администрация перенаправила запрос в акимат села Умирзак, поскольку социальное общежитие находится на их балансе.

Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев в ответ на запрос заявил следующее:

В настоящее время переход открыт, жители свободно передвигаются между домами, а также участковым проведена разъяснительная беседа среди недовольных жителей, которые самовольно закрыли переход. Ситуация стабильная.

На вопрос журналиста о том, имеют ли право жильцы социального общежития выламывать забор, установленный жителями дома № 27, аким села не ответил.

Корреспондент редакции связалась сегодня, 20 ноября, с жителями 27 дома в 35 микрорайоне, чтобы уточнить, приходил ли к ним накануне кто-либо из акимата или участковый полиции. Горожане заявили, что вчера никто не приходил.

Ни участковый, ни чиновники здесь не живут и не видят, что происходит ежедневно. Мы боимся за свою безопасность и за детей. Иногда страшно даже вечером посидеть на скамейке возле подъезда. Жильцы социального общежития - и дети, и взрослые ведут себя неадекватно, могут обругать матом или бросить что-то. Жить по-соседству с людьми, которые в любой момент могут схватиться за камень или молоток, — это очень страшно. Так куда нам обращаться, простым гражданам, за помощью? Кто может нас защитить?, — задаются вопросом жители 27 дома, столкнувшиеся с непростой ситуацией.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились жители 27 дома 35 микрорайона. Они пожаловались на поведение соседей из социального общежития, расположенного рядом. По словам жителей, они устали от сложившейся ситуации и обратились в СМИ в надежде, что их крик о помощи привлечет внимание властей и поможет решить проблему. По словам жителей, подопечные социального общежития ведут себя неадекватно: постоянно мусорят, ломают домофоны в подъездах и шумят. Единственным спасением от такого неблагополучного соседства и для обеспечения безопасности стало решение восстановить забор между их домом и общежитием своими силами. Но, жильцы общежития его сломали, заявив, что так им удобнее ходить в магазин, расположенный в нашем доме.