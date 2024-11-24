Снести нельзя оставить: ликвидируют ли незаконно построенный в Актау жилой комплекс?

По вопросу незаконного строительства жилого комплекса в 12 микрорайоне корреспонденту Lada.kz дали разъяснение в городской прокуратуре.

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Касательно незаконности строительства объекта за домом №11 и решения суда о сносе в акимате посоветовали обратиться в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК). Однако там проигнорировали запрос редакции.

Корреспондент Lada.kz связался с надзорным органом, то есть городской прокуратурой, где сообщили, что решением суда №2 Актау удовлетворены требования управления государственного архитектурно-строительного контроля к Тилевмухамбетову А. о принудительном сносе самовольно построенного объекта. Постановлением апелляционной коллегии областного суда данный судебный акт оставлен без изменения.

По поводу исполнения судебного акта прокуратура порекомендовала обратиться в ГАСК или в судебные органы.

На сегодня на принудительное исполнение государственным судебным исполнителям исполнительный лист не поступал, - сообщили в ведомстве.

В части нарушения застройщиком требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве, прокуратурой города внесен акт прокурорского надзора.

Напомним, несмотря на решение суда о сносе строительство дома уже завершается. Некоторые дольщики уже заселяются.