Тюлени и осетры гибнут в Каспийском море, а памятники им на берегу уничтожили жители Актау

Архитектурные композиции «Осетра» и «Тюленя» не вернутся на набережную Актау. Об этом сообщили в городской администрации. «Реанимировать» испорченные вандалами скульптуры местные власти не планируют.

коллаж Lada.kz

Скандально известные изваяния 13-метрового осетра за 10 млн тенге и блестательного тюленя за 300 тысяч тенге ушли на покой. На вопрос корреспондента, планируется ли реконструкция архитектурных композиций, в акимате ответили односложно.

«По информации Актауского городского отдела ЖКХ, на данный момент вопрос по их восстановлению не рассматривается. Убрали их с набережной из-за сильной изношенности».

Напомним, скульптура осетра поначалу вызвала бурные обсуждения среди жителей. Многие критиковали композицию, некоторых не устраивала ее стоимость. Так или иначе, но «осетр» стал неким местом притяжения горожан, пусть и непродолжительное время.

«Мне лично жаль, без него сейчас пусто. Недавно была новость о том, что в Баку на набережной поставили скульптуру огромного кита. По сути, осетр и тюлень тоже были символами защиты природы, экологии, напрямую связаны с Каспием. Детям нравилось, люди фотографировались. Жаль, что народ у нас наглядно продемонстрировал на этих скульптурах свое отношение к природе. Дикие не они, а мы. Это надо признать. Возможно, когда-нибудь, когда культура актаусцев выйдет на новый уровень, их отреставрируют и вернут на набережную. Я понимаю логику городской администрации. Вложить деньги в ремонт, чтобы местные вандалы за пару недель снова испортили их - нецелесообразно. Это очень грустная констатация факта. В то время, когда в других городах и странах малые архитектурные формы и фотозоны множатся и становятся все интереснее, нам даже качели страшно ставить, испортим. Тем не менее, развивать городские пространства необходимо, и бороться с проявлением вандализма тоже нужно всем, вместе», - высказал мнение депутат актауского городского маслихата и директору НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Кирилл Владимирович недавно вернулся из Баку, где был установлен памятник выбросившемуся на берег киту. Там, говорит, на композиции никто не прыгает. Правда, о безопасности конструкции позаботились архитекторы,

"Скульптура за забором, чтобы местные не раздолбали... Но там это обыграли, как будто специалисты проводят исследования и спасают", - рассказал Кирилл Осин

В настоящее время малые архитектурные формы "Осетра" и "Тюленя" находятся на территории Дома ветеранов в 27 микрорайоне. Здесь расположен своебразный склад под открытым небом, куда привозят демонтированные элементы благоустройства города.

Напомним, ранее актауские власти говорили, что надеются «реанимировать» объекты. «Тюлень» появился на набережной Актау в начале 2022 года. Следом, в феврале того же года, «приплыл» «Осетр». Композиции уже не раз подвергались вандализму. Седьмого мая текущего года от жителей Актау стали поступать сообщения о том, что «рыба» исчезла с набережной 9А микрорайона.