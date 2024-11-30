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30.11.2024, 10:58

Нефтяники пытались перекрыть дорогу в Актау: в «Казмунайгаз» дали комментарий

Общество 0 7 008 Сергей Кораблев

Информацию о том, что вышедшие на дорогу нефтяники в Актау не связаны с бастующими работниками буровой компании в Жанаозене, подтвердили в пресс-службе АО «Казмунайгаз» агентству КазТАГ.

Фото с сайта sknews.kz
Фото с сайта sknews.kz

Как стало известно, работники аутстаффинга Samruk Bussines Academy (SВА) ТОО «Oil Construction Company» требуют единовременный перевод порядка 55 человек аутстаффинга SВА в штат Oil Construction Company. В «Казмунайгаз» утверждают, что это невозможно из-за отсутствия вакантных мест. В декабре с работниками SВА запланирована встреча.

В этот четверг, 28 ноября, ближе к вечеру, группа людей вышла на пешеходный переход в Актау между 12 и 14 микрорайонами и пыталась перекрыть автомобильное движение. В департаменте полиции уточнили, что дорогу не перекрыли. Люди разошлись. В городе обстановка спокойная.

Напомним, в Жанаозене на митинг вышли рабочие компании «Управление буровых работ», которая оказывает услуги АО «Озенмунайгаз». Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе и в знак протеста остановили производство. В АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) ответили на требования работников АО «Озенмунайгаз».

Позже стало известно, что из 1700 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста в первые дни, бастовать остался 281 рабочий.

В «Казмунайгаз» назвали ущерб от забастовок.

 

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