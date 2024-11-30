Мангистау продолжает удерживать лидерство по уровню рождаемости

Мангистауская область в очередной раз стала лидером по уровню рождаемости. Расчет провели в Бюро национальной статистики РК, передает телеканал КТК .

Фото с сайта zp.vgorode.ua

За первые девять месяцев этого года мальчиков в Казахстане родилось на 10 тысяч больше, чем девочек.

За январь-сентябрь 2024 года в странена свет появились 278 698 малышей. Из них 144 015 мальчиков и 134 683 – девочки. Лидирующие позиции занимают области: Туркестанская, Мангистауская, а также Шымкент.

В среднем, по статистике, рождается 105 мальчиков на 100 девочек. Кроме того, в этом году на свет появилось больше пяти тысяч двойняшек и около сотни тройняшек. Однако, несмотря на это, примерно к 40 годам мужчин в Казахстане становится меньше, чем женщин. Демографы связывают это с относительно высокой смертностью сильного пола.

Основными причинами смерти являются, например, смертность от болезни системы кровообращения, от новообразований – это раковые заболевания. Смертность от ДТП, от суицида, от убийства, от производственных травм – все это входит в эту категорию, и, к сожалению, мужчины от этой причины умирают в четыре раза больше, чем женщины, - говорит демограф Шынар Тулешова.

Напомним, по итогам 2023 года наша область также занимала лидирующие позиции по рождаемости.