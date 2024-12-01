Снести нельзя оставить: кто может понести уголовную ответственность за неисполнение решения суда о сносе ЖК?

История о незаконно построенном в 12 микрорайоне жилом комплексе продолжается. Суд удовлетворил требования властей к застройщику о принудительном сносе самовольно построенного объекта, но на сегодня соответствующий лист судебным исполнителям не поступал. Действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за игнорирование решения суда. Какие могут быть последствия в подобных случаях, объяснил адвокат Айбек Суюндуков.

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В соответствии с Конституцией РК, отметил адвокат, правосудие в стране осуществляется только судом.

Обязательность судебных актов указана в статье 21 Гражданского процессуального кодекса РК. Так, вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат исполнению на всей территории РК. Неисполнение судебных актов, а равно иное проявление неуважения к суду влекут предусмотренную законом ответственность.

Для обращения решения суда к исполнению, судом первой инстанции в течение трех рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу или возвращения дела из вышестоящего суда – выписывается исполнительный лист.

Адвокат Айбек Суюндуков

Вышеуказанный документ (исполнительный лист) может быть предъявлен заинтересованной стороной к принудительному исполнению в течение трех лет с момента вступления решения суда в законную силу. Порядок предъявления исполнительных листов государственному или частному судебному исполнителю описан в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон).

Действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за неисполнение решения суда.

Так, за неисполнение исполнительного документа должник может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности. Привлечение к ответственности не освобождает должника от обязанности выполнить предусмотренные исполнительным документом действия (часть 1, 2 статьи 125 Закона).

Статья 669 КоАП РК предусматривает административную ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа в виде штрафа на физических лиц в размере 5 МРП либо административного ареста на срок до пяти суток, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов – в размере 20 МРП или административного ареста на срок до 5 суток, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.

Статья 430 УК РК предусматривает уголовную ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа в виде привлечения к общественным работам на срок до 800 часов либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание:

Айбек Суюндуков на дату публикации (предоставления комментария):

не осведомлен о наличии/отстуствии обращений, послуживших поводом для публикации настоящей статьи (публикации);

не представляет интересов лиц, указанных в настоящей статье (публикации);

не осведомлен, о каком именно многоквартирном жилом доме идет речь в настоящей статье (публикации);

предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент публикации настоящей статьи (публикации).

Напомним, несмотря на решение суда о сносе, строительство дома в 12 микрорайоне уже завершается. Некоторые дольщики уже заселяются.

По вопросу незаконного строительства данного жилого комплекса дали разъяснение в городской прокуратуре.