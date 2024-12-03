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03.12.2024, 16:28

Стоимость парковки в аэропорту Актау снизилась

Общество 0 6 175 Лиана Рязанцева

Мерами антимонопольного реагирования удалось снизить стоимость услуги автопарковки на 40%, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау. На сегодняшний день она составляет 300 тенге.

Фото: instagram / aktau_airport_official
Фото: instagram / aktau_airport_official

Антимонопольный департамент Мангистауской области сообщил, что в адрес арендатора автопарковки, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау внесено предписание о прекращении нарушения норм антимонопольного законодательства и устранении его последствий.

На сегодняшний день, по данным ведомства, стоимость услуги автопарковки снижена на 40% и теперь составляет 300 тенге.

Основанием послужило повышение стоимости парковки с 300 до 500 тенге за время прибывания, превышающее более 15 минут. Установлено, что турецкая компания АФ ТОО «АТМ Grup», управляющая пассажирским терминалом на основании договора концессии, передала автостоянку в аренду частному лицу в целях развития конкуренции, что вызывает определённые сомнения. К примеру, процесс передачи автопарковки в аренду проведен без каких-либо конкурсных процедур, которые предоставили бы равные возможности для потенциальных арендаторов, и срок договора аренды автопарковки составил более 10 лет. Вышеизложенные обстоятельства дают основание полагать, что деятельность направлена исключительно на извлечение сверхприбыли от деятельности путем взимания денежных средств с населения, пользующегося услугами аэропорта, - рассказали в ведомстве.

В антимонопольном департаменте региона отметили, что пассажирский терминал является социальным объектом, деятельность которого должна быть направлена на обеспечение конституционных прав граждан путем создания благоприятных условий для всех слоев населения, в том числе социально уязвимых.

В настоящее время анализируется деятельность ТОО АФ ТОО «АТМ Grup» и изучается договор концессии, заключенный с акиматом Мангистауской области. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе внесено обязательное для исполнения предписание о расторжении или изменении норм договора концессии, - отметили в ведомстве.

Напомним, антимонопольный департамент Мангистауской области вел расследование деятельности автопарковки, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау.  

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
и 300 много, потому, что нет альтернативы! У людей нет выбора. Постройте рядом платную парковку, а эту оставьте в покое, пусть будет бесплатной на 1 час! Только в пределах этого времени (30-45 мин) можно нормально не спеша встретить или проводить человека
03.12.2024, 12:27
velldr
velldr
Аплодисменты, салют, фанфары. Спасибо.
03.12.2024, 12:24
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