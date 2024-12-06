Давайте разберемся: депутат из Актау высказался о строительстве завода по производству «зелёного» водорода

Депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин опубликовал в Facebook аналитический пост под названием «Молчание сейчас станет трагедией завтра». В своей публикации он подчеркнул основные проблемы и потенциальные риски, связанные со строительством завода по производству «зелёного» водорода в Мангистауской области.

Фото с сайта globalenergyprize.org

Кирилл Осин в своей публикации в Facebook напомнил, что в прошлом году в информационное поле ворвался проект «Hyrasia One» по производству «зелёного» водорода в Мангистауской области с инвестициями €50 млрд.

Я вошел в состав международной группы экспертов и буквально на днях мы обсудили ряд тревожных вопросов в рамках развития этого перспективного проекта с экологической точки зрения. Безусловно, никто не против проекта, сразу скажу. Проект перспективный, привлекательный, важный с экономической и социальной составляющей, и надо быть совсем глупцом, чтобы говорить свое «фи». Однако, есть принципиальные «но» с экологической точки зрения уже сейчас. Причина этого поста — поговорить об этом проекте, пока не поздно, - заявил Кирилл Осин.

Депутат в своей публикации выделил основные проблемы и потенциальные риски.

Отсутствие должной информации

Да, 5 ноября компания провела полупубличную встречу, краткую презентацию проекта. Сам не был, но был мой коллега. Брошюра, которая раздавалась на встрече, не раскрывает сути и деталей. Организаторы любезно всем сообщили, что по запросу предоставят всю информацию, чем мы и воспользуемся, запросы уже пишутся международной группой экспертов, - отметил Кирилл Осин.

«Зелёный» водород на экспорт

В своей публикации Кирилл Осин подчеркнул, что, согласно информации Exclusive.kz, «зелёный» водород будет уходить на экспорт.

Конечный продукт будущего предприятия — экологически чистый водород — будет возвращаться в Европу, а не поступать в казахстанскую энергосеть или производство. Иными словами, на территории Казахстана построят немецкий завод, производящий экологичное сырье для европейских нужд. Почему проект задуман так?, – задаётся вопросом депутат.

Эколог Кирилл Осин также отметил, что вопросы сохранения биоразнообразия становятся особенно актуальными в свете масштабных проектов, таких как «Hyrasia One», который предполагает строительство солнечно-ветровых парков и производственных площадок в Мангистауской области.

Мы поддерживаем развитие «зеленой» энергетики, но не можем игнорировать риски, связанные с биоразнообразием и экологической устойчивостью региона. Интересы заинтересованных сторон вроде учтены, а мнение жителей Мангистау? Проект важен не только с точки зрения инвестиций, если мы говорим об устойчивом развитии региона и страны в целом.

Эколог указал на потенциальную угрозу биоразнообразия. По его словам, предлагаемые некоторые площадки (Рахым, Канагат) для размещения объектов находятся вблизи ключевых территорий сохранения биоразнообразия, включая пути миграции редких видов, таких как джейраны, куланы и переднеазиатские леопарды.

Есть риск гибели хищных птиц, включая степного орла, на объектах ветроэнергетики, а также утрата экологических коридоров. Особо негативное влияние на биоразнообразие может оказать размещение производственных кластеров Рахым и Канагат, которые предполагается разместить между несколькими ключевыми территориями сохранения биоразнообразия, а именно: Устюртским государственным природным заповедником, проектируемый кластером «Южный Устюрт» УГПЗ и национальным парком «Южный Устюрт» на сопредельной территории Республики Узбекистан. По данным многолетних исследований, данная территория является ключевым местом обитания для джейрана, здесь расположены пути трансграничных миграций джейрана, кулана и переднеазиатского леопарда, - сказал Кирилл Осин.

Руководитель «Эко Мангистау» настаивает на соблюдении принципов Орхусской конвенции, ратифицированной Казахстаном в 2000 году - вовлечение общественности на ранних стадиях планирования проектов.

Это не просто формальность, а возможность учесть мнения и опасения местных жителей, учёных и экологов, чтобы избежать будущих конфликтов. В прошлом в Мангистау уже были проекты, такие как на Бозжыре, где игнорирование мнений общественности привело к отмене вредных решений. Урок ясен - диалог и прозрачность необходимы. Международные стандарты – «зеленая энергетика теряет своё значение, если реализация проектов наносит ущерб биоразнообразию. Это подрывает доверие к инициативам и идёт вразрез с принципами устойчивого развития, - заявил сказал Кирилл Осин.

Депутат в своей публикации заявил, что в первую очередь необходимо провести детальную оценку воздействия на биоразнообразие и обеспечить её открытость для общественности.

Организовать общественные слушания с участием жителей региона, экологов и местных организаций. Обеспечить публикацию полной информации о проекте, включая экологические и социальные риски. Разработать и представить план мер по минимизации воздействия на биоразнообразие. Будущее региона зависит от правильного баланса между развитием «зеленой» энергетики и сохранением уникальной природы Мангистау. Призываю все стороны начать диалог уже сейчас, чтобы сделать этот проект примером устойчивого развития. Ваше мнение важно, и только совместными усилиями мы сможем защитить богатство природы региона для будущих поколений. Проект «Hyrasia One» обещает огромные инвестиции и перспективное развитие региона. Но вместе с этим он несёт и серьёзные экологические риски, которые могут нанести непоправимый ущерб нашей уникальной природе. Мангистау — это не только земля, где мы живём, но и дом для редких животных, таких как джейраны, куланы и переднеазиатские леопарды. Это место, где каждое растение и каждая птица имеют свою роль в хрупком балансе экосистемы. Мы не можем позволить, чтобы наша природа пострадала из-за отсутствия диалога и учёта мнений общественности, - заключил Кирилл Осин.

Напомним, президенту Казахстана презентовали проект производства «зелёного» водорода в Мангистау.

В регионе новым профессиям для развития индустрии «зеленого водорода» обучаются студенты. Минэнерго РК даже подготовило концепцию развития «зеленого водорода» в экономике страны. Планируется создать автомобили на «зеленом водороде».

Проект по «зеленому» водороду, реализуемый в Мангистауской области, вошел в топ-20 крупнейших глобальных промышленных проектов.

В 2023 году Кирилл Осин обозначил ряд вопросов, которые, по его мнению, нужно учесть местным властям ещё до начала строительства.