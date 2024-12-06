Давайте жить дружно: как разрешился конфликт с жильцами из социального общежития в Актау

Жители дома №27 в 35 микрорайоне, ранее конфликтовавшие с жильцами социального общежития, сообщили, что продолжают ждать помощи от акимата. В региональном департаменте полиции заверили, что ситуация находится под контролем и под наблюдением руководителя управления полиции.

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Корреспондент редакции Lada.kz связалась сегодня, 6 декабря, с жителями 27 дома в 35 микрорайоне, чтобы уточнить, решился ли их конфликт с жильцами из социального общежития.

Горожане заявили, что до сих пор ждут помощи от акимата.

Мы получили ответ на наше обращение, в котором сказано, что его рассмотрение продлится до 31 декабря, - рассказали жители.

Однако, по словам жителей, есть и хорошая новость: разбитое стекло в подъезде их дома уже восстановлено. Как пояснили горожане, это сделала жительница социального общежития, чей сын повредил стекло. После разговора с участковым она решила возместить ущерб.

По словам жителей, они не теряют надежды, что смогут самостоятельно огородить территорию между их домом и общежитием для обеспечения безопасности.

В департаменте полиции региона ответили на запрос редакции касательно урегулирования конфликта между жителями 27 дома в 35 микрорайоне и социальным общежитием.

Участковый инспектор провел профилактическую беседу с жителями социального общежития. Жительница общежития, чей сын разбил стекло, восстановила его. Кроме того, ситуация остается под контролем участкового и начальника городского управления полиции, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились жители 27 дома 35 микрорайона. Они пожаловались на поведение соседей из социального общежития, расположенного рядом. По словам жителей, они устали от сложившейся ситуации и обратились в СМИ в надежде, что их крик о помощи привлечет внимание властей и поможет решить проблему. По словам жителей, подопечные социального общежития ведут себя неадекватно: постоянно мусорят, ломают домофоны в подъездах и шумят. Единственным спасением от такого неблагополучного соседства и для обеспечения безопасности стало решение восстановить забор между их домом и общежитием своими силами. Но, жильцы общежития его сломали, заявив, что так им удобнее ходить в магазин, расположенный в нашем доме.

Запрос редакции городской акимат перенаправил в акимат села Умирзак, так как социальное общежитие находится на их балансе. Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев встал на защиту жильцов социального общежития и заявил, что переход между домами был открыт для того, чтобы жители могли свободно передвигаться.