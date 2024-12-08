«Что за дурдом»: посетители гипермаркета пожаловались на «толкучку» из-за отключения электричества в Актау

Один из гипермаркетов Актау на время остался без электричества. Покупатели, находящиеся в тот момент внутри, пожаловались на то, что их не выпускали из магазина и досматривали сотрудники, создав при этом столпотворение.

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По словам посетителей гипермаркета, расположенного в 33 микрорайоне, сегодня, 7 декабря, около 21:00 произошло отключение электроэнергии.

Столпотворение людей оказалось на выходе. Посетителей не выпускала охрана, досматривали всех на выходе. Даже куртки проверяли. Что за «дурдом», я еще и с полугодовалым ребенком на руках должна была стоять в этой «толкучке». Моя дочь испугалась и плакала. Почему у такого большого магазина нет резервного источника электроэнергии? - рассказала посетительница Элина.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что направили специалистов на подстанцию.

Не работали также светофоры, расположенные на данном перекрестке.

В сам гипермаркет дозвониться не удалось.