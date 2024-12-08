Природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей в передвижном зоопарке в Актау

Вопрос условий содержания животных в передвижном зоопарке в Актау взят на контроль специализированной природоохранной прокуратурой Мангистау.
Специализированной природоохранной прокуратурой в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира направлено поручение о проведении проверки, в том числе с привлечением специалистов областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора.
По имеющейся дополнительной информации, волонтёры могут связаться с указанными организациями. Данный вопрос взят на контроль природоохранной прокуратурой, - сообщили в ведомстве.
Напомним, волотенры заявили, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях.
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