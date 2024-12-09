18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.08
539.61
5.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.12.2024, 18:08

Тестирование двух новых установок на опреснительном заводе «Каспий» в Актау завершится завтра

Общество 0 2 088 Лиана Рязанцева

Если результаты испытаний окажутся успешными, то завод «Каспий» начнёт поставку 10 000 кубометров питьевой воды в город в обычном режиме. Об этом заявил пресс-службе акимата Актау технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин, который курирует проект по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» в Актау. 

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

Технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин рассказал о ходе работ по расширению производственных мощностей завода «Каспий».

В настоящее время на опреснительном заводе «Каспий» в Актау проводятся тестовые испытания двух установок. Специалисты ежечасно проверяют их работу, и на данный момент все идет согласно плану. Эти испытания завершатся завтра вечером. После этого будет сделан временный перерыв для проверки технических параметров, который займет около суток. Если все параметры будут соответствовать нормам, установки будут запущены, и завод начнет поставлять в город 10 000 кубометров воды в обычном режиме. Завтра вечером также планируются гидравлические и технические испытания третьего агрегата. В случае успешных результатов комплексные испытания третьей установки будут начаты в тот же день. Они также будут проводиться 72 часа, - рассказал технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин.

Ранее сообщалось, что в Актау проходят тестовые испытания двух новых установок на заводе «Каспий». 

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...