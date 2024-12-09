Тестирование двух новых установок на опреснительном заводе «Каспий» в Актау завершится завтра

Технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин рассказал о ходе работ по расширению производственных мощностей завода «Каспий».

В настоящее время на опреснительном заводе «Каспий» в Актау проводятся тестовые испытания двух установок. Специалисты ежечасно проверяют их работу, и на данный момент все идет согласно плану. Эти испытания завершатся завтра вечером. После этого будет сделан временный перерыв для проверки технических параметров, который займет около суток. Если все параметры будут соответствовать нормам, установки будут запущены, и завод начнет поставлять в город 10 000 кубометров воды в обычном режиме. Завтра вечером также планируются гидравлические и технические испытания третьего агрегата. В случае успешных результатов комплексные испытания третьей установки будут начаты в тот же день. Они также будут проводиться 72 часа, - рассказал технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин.