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11.12.2024, 10:21

Отрезанные от цивилизации: жители Актау несколько лет ждут ремонта дороги у дома

Общество 0 2 068 Алия Шарипова

Жильцы домов №№ 4 и 5, расположенных в 1 микрорайоне, вынуждены передвигаться по дороге с разрушенным асфальтом. С их слов, ситуации не первый год, из-за нее к людям порой с неохотой приезжают таксисты и работники службы доставки, переживающие за свой транспорт. Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к местным властям.

Фото: Анна Мурашко
Фото: Анна Мурашко

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №4 в 1 микрорайоне. Они рассказали, что дорога, ведущая к их дому, не видела ремонта несколько лет. По покрытию невозможно передвигаться как на своих двоих, так и на транспорте – кругом ямы и трещины. Поездка на автомобилях больше напоминает американские горки.

Мы устали терпеть это отношение к нам: хотим нормальные дороги не только на главных улицах, но и внутри микрорайонов. Водители отказываются подвозить прямо к дому, потому что, с их слов, дорога в плохом состоянии. С одной стороны, я могу их понять, с другой стороны, я плачу такси деньги. Часто водители с заниженными машинами просят оставить меня дальше от дома, чтобы не заезжать на эту дорогу. То есть мне предлагают еще пройти пешком, а я, например, часто возвращаюсь домой с тяжелыми пакетами, - рассказала жительница дома №4 Анна Мурашко.

Корреспондент издания обратилась за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата. В администрации сообщили, что у властей есть в планах провести ремонт дорог в 1 микрорайоне, однако точных сроков назвать так и не смогли.

Отделом строительства изготовлен проект 1 микрорайона, в котором предусмотрен ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог. Данные работы будут выполнены в случае выделения бюджетных средств, - сообщили в акимате.

Сколько лет еще пройдет до момента, когда люди смогут передвигаться по ровной дороге, остается неизвестным, однако жители надеются, что смогут обратить внимание властей на происходящее у их домов.

Напомним, буквально в октябре текущего года Lada.kz публиковала выпуск «Черное и Белое», в котором осветила проблему дорог в Актау, в том числе у домов №№ 4 и 5 в 1 микрорайоне. Подробнее по ссылке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"жители надеются, что смогут обратить внимание властей на происходящее у их домов."----Вы ещё не видели плохих дорог! Кто же так обращает на себя внимание? Делайте как другие: засыпьте щебнем или битым камнем, да поживите так ещё пару лет, пока яма не расползётся, и потом уже туда кирпичи побольше....)))))))) Шутка конечно! Обычно после "Лады" начинают шевелиться. Ждите!
11.12.2024, 06:54
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