Пластиковым назвали уложенный в районе водозаборного канала в Актау асфальт

Жители Актау продемонстрировали плачевное состояние автомобильной дороги в районе водозаборного канала ТОО «МАЭК». Ситуацию прокомментировали в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото: instagram.com/911.aktau/

Фотографии состояния автомобильной дороги опубликовал Instagram-паблик «911.aktau».

На мосту вообще пластиковый асфальт. Положили это все, где водозаборный канал МАЭКа. Все дороги в ямах!, - подписаны снимки.

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Корреспондент обратилась за комментарием в Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Власти заверили, что намерены отремонтировать полотно в 2025 году.

По первому фото: участок находится на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В настоящее время идет строительство, это не завершенный объект. Остальные фото: на дороге вдоль канала в текущем году планировали провести ямочный ремонт, однако не успели. В следующем году будет проведен ямочный ремонт, - сообщили в отделе.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявили, что на первом снимке – деформационный шов моста. Сам мост построили в 2020 году.

Согласно обсуждаемому вопросу в социальной сети Instagram, в 2019-2020 годах начаты строительно-монтажные работы по проекту «Строительство автомобильной дороги от села Умирзак до Теплого пляжа города Актау». По этому проекту было предусмотрено строительство моста. Согласно проекту, при строительстве моста между связующими плитами перекрытия предусмотрен деформационный шов (амортизационный), из-за этого связки асфальтобетонного покрытия регулярно деформируются. Однако в ходе ремонтных работ по содержанию существующей автомобильной дороги поврежденные участки регулярно восстанавливаются, - сообщили в управлении.

Напомним, ранее жители домов №№ 4 и 5 в 1 микрорайоне Актау жаловались на то, что вынуждены передвигаться по разбитой дороге. Подробнее по ссылке.

Для справки

Деформационный шов предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта и других воздействий, способных вызвать опасные собственные нагрузки, которые снижают несущую способность конструкций.