День Независимости: как будут работать ЦОНы в Мангистау

Фото: мангистауский филиал госкорпорации «Правительство для граждан»

У центров обслуживания населения изменится график работы.

В связи с празднованием Дня Независимости центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в понедельник, 16 декабря. При этом суббота, 14 декабря, является рабочим днем для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 09:00 до 13:00 часов. Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику, - сказано в сообщении.

В филиале напомнили, что центры обслуживания населения в будние дни работают с 09:00 до 18:00 часов. Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00 часов, в субботу – до 13:00 часов. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18:00 часов. Выдача готовых документов осуществляется до 20:00 часов, в субботу – до 13:00 часов.

Актуальный список адресов дежурных центров обслуживания населения доступен на официальной странице в Instagram.

Ранее Lada.kz сообщала о том, что в преддверии Дня Независимости полиция региона перейдет на усиленный режим работы.