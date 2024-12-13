Стадион и мечеть построят на месте бывшей резиденции президента в Актау

На месте бывшей резиденции планируется построить стадион, большую мечеть и детские площадки. Территория уже включена в генеральный план города. Об этом сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Мангистауской области.

Фото с сайта mapio.net

Вопрос о реализации земельного участка на месте бывшей резиденции президента в Актау задали акиму области на его встрече с жителями. Как сказал глава региона, на участке земли площадью 225 гектаров планируется построить стадион на десять тысяч мест, мечеть, детские площадки, а также объекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса на побережье.

Территория уже включена в генеральный план города, идут этапы согласования и подготовки к государственной экспертизе. Земельный участок, расположенный в микрорайоне «Самал», летом 2023 года был возвращен в собственность государства. Ранее оценочная стоимость территории составляла около одного миллиарда тенге, - сообщил аким.

Напомним, читатели Lada.kz уже не раз задавали вопрос о нынешней принадлежности территории бывшей резиденции президента. В 2023 году говорили, что бывшая резиденция будет переоборудована для детей, однако тогда в городском акимате не приняли решение окончательно.