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13.12.2024, 10:21

Стадион и мечеть построят на месте бывшей резиденции президента в Актау

Общество 0 6 346 Александр Рыжих

На месте бывшей резиденции планируется построить стадион, большую мечеть и детские площадки. Территория уже включена в генеральный план города. Об этом сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Мангистауской области.

Фото с сайта mapio.net
Фото с сайта mapio.net

Вопрос о реализации земельного участка на месте бывшей резиденции президента в Актау задали акиму области на его встрече с жителями. Как сказал глава региона, на участке земли площадью 225 гектаров планируется построить стадион на десять тысяч мест, мечеть, детские площадки, а также объекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса на побережье.

Территория уже включена в генеральный план города, идут этапы согласования и подготовки к государственной экспертизе. Земельный участок, расположенный в микрорайоне «Самал», летом 2023 года был возвращен в собственность государства. Ранее оценочная стоимость территории составляла около одного миллиарда тенге, - сообщил аким.

 

Напомним, читатели Lada.kz уже не раз задавали вопрос о нынешней принадлежности территории бывшей резиденции президента. В 2023 году говорили, что бывшая резиденция будет переоборудована для детей, однако тогда в городском акимате не приняли решение окончательно. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
motor
motor
Почему мечеть не построить за городом, опять будет пробка. Почему школы, молодежные технопарки, центры для обучения инновации не построить?
13.12.2024, 16:58
babe
babe
Парк постройте , озелените его, а не у моря мечеть. Для мечети места больше нет что ли ? Стадион рядышком . И детям будет где гулять и родителям отдохнуть .
13.12.2024, 08:58
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