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13.12.2024, 10:19

А у нас все по-прежнему: в Актау отключили питьевую воду

Общество 0 5 107 Лиана Рязанцева

Сегодня, 13 декабря, полгорода Актау осталось без питьевой воды. Отключение связано со срочными работами на коллекторе ЦУВС-2, сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Пресс-служба ТОО «МАЭК» сообщает, что сегодня, 13 декабря, с 10:00 до 18:00 отключили подачу питьевой воды.

В связи со срочными ремонтными работами на ЦУВС-2 будет прекращена подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны Актау. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщает пресс-служба.

К нижней зоне относятся следующие микрорайоны: с 1 по 8, с 21 по 23, 25.

К верхней зоне относятся микрорайоны: с 9 по 15, 16 (дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 (дома №№ 1, 20, 21, 24, с 26 по 29, Толқын-1, 2, 29А. 

Про отключения электроэнергии и отопления читать здесь

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Неге алдын ала айтпайсын дар, су жинап алатын, магазиндерды байытатын боолдык кой Не сумдык, кун ара су болмайтек ген
13.12.2024, 05:59
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