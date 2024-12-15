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15.12.2024, 14:58

«Водят за нос»: проверку передвижного зоопарка в Актау так и не провели

Общество 0 1 598 Сергей Кораблев

Волонтеры были рады тому, что им удалось привлечь внимание природоохранной прокуратуры к сомнительным условиям содержания животных в передвижном зоопарке. Тем не менее, по сообщениям защитников, проверку в нем так и не провели.

Фото предоставили волонтеры
Фото предоставили волонтеры

По данным волонтерской организации «Lider.kz», на этой неделе они были на встрече с руководством природоохранной прокуратуры, где их поддержали. Представители движения и госоргана вместе побывали в зоопарке, после чего прокуратура дала поручение привлечь к ситуации специалистов областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора.

Позже в областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора волонтерам порекомендовали написать письмо, чтобы его зарегистрировали и начали официальную проверку. Но спустя время специалисты сообщили, что заявление писать не нужно, проверку они якобы проводить не будут. Представители ведомства заявили, что природоохранная прокуратура подобных поручений им не давала.

Уже в конце недели волонтеры снова обратились в природоохранную прокуратуру, где им сообщили, что промежуточный результат будет в эту субботу, 14 декабря, чего не произошло.

Обещали же в СМИ, что будет решаться вопрос. А что в итоге? Нас «футболят» и «водят за нос». По факту никаких действий не принято. Вопрос открытый и актуальный, - сообщают в волонтерской организации «Lider.kz».

Напомним, волонтеры заявили, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях.

После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Kain-Livesy
Kain-Livesy
напишите официально жалобу через eotinish с приложением фото-доказательств и просьбой открыть внеплановую проверку. Какая-то реакция точно будет.
15.12.2024, 12:15
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