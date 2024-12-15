Открыли ли движение на трассе в Мангистау

По информации департамента полиции Мангистауской области, ограничение проезда на автодороге Бейнеу - Сайотес сняли.

Фото с сайта ru.qaj.kz

В ведомстве сообщили, что проезд по всем направлениям в регионе открыт.

По прогнозам синоптиков, в Актау и в области в целом на термометре плюсовая температура, которая с каждым днем будет повышаться. Осадков не ожидается.

Ранее сообщалось о закрытии проезда на участке дороги республиканского значения Бейнеу - Сайотес.

Как актаусцы встретили первый снег, в фоторепортаже корреспондента Lada.kz.