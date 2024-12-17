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17.12.2024, 10:52

Трехдневная гарантия ремонта! Вместе со снегом «растаял» асфальт в Актау

Общество 0 2 545 Лиана Рязанцева

Жители Актау сообщают в социальных сетях, что на недавно отремонтированной дороге в 22 микрорайоне, сразу после таяния снега, образовались ямы.

Фото Instagram @na_dorogah_aktau
Фото Instagram @na_dorogah_aktau

Жители Актау в социальной сети Instagram разместили фотографию повреждённого дорожного покрытия на недавно отремонтированной дороге в 22 микрорайоне. На фотографии запечатлена образовавшаяся яма на дорожном покрытии.

Снег сошёл — вместе с ним и асфальт. Отремонтированная дорога в 22 микрорайоне напротив КЖСА уже в ямах, - жалуются автовладельцы.

 

Редакция lada.kz ожидает ответ из акимата Актау. 

Напомним, средний ремонт дороги от здания ГКП «Каспий жылу, су арнасы» до 8 микрорайона был завершён за два-три дня до начала снегопада.

Автовладельцы Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на состояние дороги в 22 микрорайоне. По их словам, асфальт на этом участке сняли еще в прошлом месяце, но до сих пор не приступили к укладке нового покрытия.

Жители областного центра выразили недовольство затянувшимся ремонтом дороги. Позже они попросили власти озвучить конкретные сроки окончания ремонтных работ на автодороге в 22 микрорайоне.

В городской администрации сообщили, что 7 и 8 декабря начнутся работы по асфальтированию дороги в 22 микрорайоне. Участок охватит территорию от учреждения «Каспий жылу, су арнасы» до перекрестка между микрорайонами 8А, 6А, 8 и 6.

 

 

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Все молодцы, всем респект.
17.12.2024, 09:59
Adai11
Adai11
Где отмазка от Акимата
17.12.2024, 06:28
bekenova
bekenova
Так же около светофора в сторону Приморска, напротив Дом престарелых. Огромные ямы снова появились после снега, недельку поездили нормально , вчера опять провалились.
17.12.2024, 06:03
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