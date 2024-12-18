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17.12.2024, 19:01

Опреснительный завод «Каспий» в Актау запустил новые установки

Общество 0 3 204 Лиана Рязанцева

В минувшие выходные после успешных испытаний завод «Каспий» запустил новые установки. Теперь в город в обычном режиме поступает 10 000 кубометров питьевой воды. Об этом сообщил директор завода Серик Гусман.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

Серик Гусман сообщил, что пусконаладочные работы успешно завершены, и на заводе введены в эксплуатацию две установки, которые сейчас позволяют стабильно обеспечивать город подачей 10 000 кубометров воды в сутки в штатном режиме.

Проделана большая работа в рамках проекта по расширению мощностей опреснительного завода «Каспий». В минувшие выходные мы начали подачу 10 000 кубометров воды в сутки на ЦУВС-4. Наполнение резервуаров идет, динамика хорошая, - сказал Серик Гусман.

Серик Гусман также отметил, что в настоящее время подрядная оганизация ведет ремонтные работы по наладке третьей и четвертой установок. После их полного завершения завод будет обеспечивать подачу 20 000 кубометров воды в город. 

Ранее сообщалось, что в Актау проходят тестовые испытания двух новых установок на заводе «Каспий». Технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин рассказал о ходе работ по расширению производственных мощностей завода «Каспий».

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
ЛОжь и вранье "В минувшие выходные мы начали подачу 10 000 кубометров воды в сутки на ЦУВС-4", вчера целый день не было воды, и была отмазка о заполнении этого гребанного ЦУВС4
18.12.2024, 03:19
ЁмоЁ
ЁмоЁ
А питьевой воды зачастую как не было и нет на девятых этажах, нижняя зона. Вопрос - сара, где ж вода ?
17.12.2024, 21:30
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