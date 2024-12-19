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18.12.2024, 20:26

Фейковую рассылку об отключении электроэнергии распространяют в Актау

Общество 0 1 068 Алия Шарипова

В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что с утра и до обеда 19 декабря в городе отключат свет. В государственном коммунальном предприятии (ГКП) «АУЭС» назвали рассылку фейковой, предоставив достоверные данные.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Жителей Актау обеспокоила рассылка, согласно которой в Актау с утра и до обеда 19 декабря не будет света.

Уважаемые жители! Завтра, 19 декабря, по сообщению «АУЭС», с 09:00 до 13:00 часов будут проводиться планово-предупредительные работы и будет отключение электроэнергии, - говорится в сообщении.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в ГКП «АУЭС». На предприятии назвали информацию недостоверной, сообщив, что в областном центре электричество 19 декабря будут частично отключать только в 15 микрорайоне.

В связи с проведением планово-предупредительных работ в 15 микрорайоне с 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии. Под ограничением коттеджи №№21, 24, 34, 34/1, жилой массив «Самал». С 13:30 до 17:30 часов в 15 микрорайоне под ограничением будут жилые дома №№23, 28В, 62, участок №74, - сообщили в АУЭСе.

О плановом отключении питьевой воды в Актау читайте по ссылке.

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