И снова здравствуйте! Актау останется без воды 19 декабря

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По данным предприятия, без воды останутся как нижние, так и верхние микрорайоны.

Для поддержания баланса производства/потребления дистиллята на период выполнения краткосрочного ремонта опреснительной установки 19 декабря будет отключена питьевая вода с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города с 10:00 до 24:00 часов, - сообщили в МАЭКе.

Напомним, 17 декабря питьевую воду отключали в верхней части города, 18 декабря – в нижней.