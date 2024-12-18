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18.12.2024, 11:30

Неразрешимая проблема! В Актау снова отключили питьевую воду

Общество 0 3 953 Лиана Рязанцева

Сегодня, 18 декабря, без питьевой воды остались жители нижней зоны города.

Фото с сайта gazetazemlya.ru
Фото с сайта gazetazemlya.ru

В связи со срочными ремонтными работами на ЦУВС-3 сегодня, 18 декабря, отключена питьевая вода на нижнюю зону города с 10.30 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

К нижней зоне относятся следующие микрорайоны: с 1 по 8, с 21 по 23, 25. 

Напомним, вчера, 17 декабря, питьевую воду отключали на верхнюю зону города. 

Директор завода Серик Гусман заявил, что в минувшие выходные после успешных испытаний завод «Каспий» запустил новые установки. Теперь в город в обычном режиме поступает 10 000 кубометров питьевой воды на ЦУВС-4.

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Цувс 4, цувс 3 - ждём продолжение от сказочников.
18.12.2024, 11:17
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Пора уже акима города менять, а если бы на улице морозы были как на севере.
18.12.2024, 09:57
Jack
Jack
Заранее нельзя предупреждать?
18.12.2024, 06:44
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