Неразрешимая проблема! В Актау снова отключили питьевую воду

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В связи со срочными ремонтными работами на ЦУВС-3 сегодня, 18 декабря, отключена питьевая вода на нижнюю зону города с 10.30 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

К нижней зоне относятся следующие микрорайоны: с 1 по 8, с 21 по 23, 25.

Напомним, вчера, 17 декабря, питьевую воду отключали на верхнюю зону города.

Директор завода Серик Гусман заявил, что в минувшие выходные после успешных испытаний завод «Каспий» запустил новые установки. Теперь в город в обычном режиме поступает 10 000 кубометров питьевой воды на ЦУВС-4.