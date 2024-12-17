Стабильная безнадёга! Полгорода Актау оставили без питьевой воды

Питьевую воду отключат сегодня, 17 декабря, в связи со срочными ремонтными работами на ЦУВС-3. Об этом сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

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В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что сегодня, 17 декабря, в Актау будет отключена питьевая вода на верхнюю зону города.

В связи со срочными ремонтными работами на ЦУВС-3 сегодня будет отключена питьевая вода с 10.30 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщает пресс=служба энергокомбината.

К верхней зоне относятся микрорайоны: с 9 по 15, 16 (дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 (дома №№ 1, 20, 21, 24, с 26 по 29, Толқын-1, 2, 29А.

Про отключения электроэнергии и отопления читать здесь.