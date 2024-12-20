«Актау - культурная столица тюркского мира»: во сколько миллиардов обойдется проект?

На площадке службы центральных коммуникаций при Президенте РК глава нашего региона Нурдаулет Килыбай сообщил о сумме, выделенной для проведения мероприятий в рамках юбилейного года «Актау - культурная столица тюркского мира».

Фото службы центральных коммуникаций при Президенте РК

Готовить планы по мероприятиям, как отметил аким области, власти начали с этого года, понимая, что в следующем году предстоит встречать большое количество гостей и достойно представлять миру наши традиции, культуру и гостеприимство.

Сегодня из бюджета мы запланировали порядка двух миллиардов тенге. Здесь нужно учитывать, что мы встречаем гостей в качестве столицы, должны построить инфраструктуру, то, что останется после мероприятия на благо жителей, - говорит аким Нурдаулет Килыбай.

Глава региона сообщил, что проведены переговоры с представителями тюркского мира, и они, в свою очередь, тоже намерены финансировать проект.

Напомним, в ноябре стало известно, что Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года.