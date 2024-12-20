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20.12.2024, 14:15

В Мангистау увеличат поставки сжиженного газа

Общество 0 1 114 Наталья Вронская

Нехватку газа на заправках планируют пополнить за счет общего увеличения объема поставок в Мангистауской области. Аким области, выступая на площадке СЦК в Астане, сообщил, что региону одобрили заявку до 19 тысяч тонн в месяц.

 

фото из архива Лады
фото из архива Лады

Сейчас регион получает 18 тысяч тонн  в месяц, в ноябре из-за ремонтных работ на заводе-производителе водители в Мангистау жаловались на большие очереди на заправках и нехватку газа. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако для недопущения дефицита в акимате области решили запросить увеличение общего объема.

«Квота для Мангистауской области, которую предоставляет Министерство энергетики, составляет 18 тысяч тонн. В последние месяцы из-за ремонта заводов количество уменьшилось до 17 тысяч тонн. Сегодня мы запросили в Министерстве дополнительно тысячу кубов, то есть, квоту до 19 тысяч кубов. Нас поддержали. Сейчас на районных уровнях идет распределение этих поставок. В целом, дефицит ощущается тогда, когда большой наплыв транзитного транспорта на газу», - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что на газовых заправках Актау наблюдается ажиотаж. Акимат области сообщал, что держит ситуацию под  контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Власти обещали, что в ноябре ситауция с топливом стабилизируется. В середине ноября в социальных сетях водители снова пожаловались на перебои с поставками сжиженного газа в городе.

 

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
Мангистау в тупике радной, какой такой транзит? географию ему надо читать
20.12.2024, 16:37
Businessman
Businessman
Аким говорит глупости про транзит, при этом похоже вообще не понимает сути проблемы. Акимат не держит ситуацию под контролем, а молча наблюдает за тем, что творится в области с газом, как он распределяется, продается. Такого бардака и беспредела на газовом рынке нет ни в одной области РК.
20.12.2024, 12:17
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Какой транзитный транспорт, о чём вы. Наша область в тупике и жаль что сегодня не лето, а то вы бы и на туристов повесили газ. Про транзитный транспорт, отмазку может использовать аким Атырауской области.
20.12.2024, 11:03
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