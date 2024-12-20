В Мангистау увеличат поставки сжиженного газа

Нехватку газа на заправках планируют пополнить за счет общего увеличения объема поставок в Мангистауской области. Аким области, выступая на площадке СЦК в Астане, сообщил, что региону одобрили заявку до 19 тысяч тонн в месяц.

фото из архива Лады

Сейчас регион получает 18 тысяч тонн в месяц, в ноябре из-за ремонтных работ на заводе-производителе водители в Мангистау жаловались на большие очереди на заправках и нехватку газа. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако для недопущения дефицита в акимате области решили запросить увеличение общего объема.

«Квота для Мангистауской области, которую предоставляет Министерство энергетики, составляет 18 тысяч тонн. В последние месяцы из-за ремонта заводов количество уменьшилось до 17 тысяч тонн. Сегодня мы запросили в Министерстве дополнительно тысячу кубов, то есть, квоту до 19 тысяч кубов. Нас поддержали. Сейчас на районных уровнях идет распределение этих поставок. В целом, дефицит ощущается тогда, когда большой наплыв транзитного транспорта на газу», - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что на газовых заправках Актау наблюдается ажиотаж. Акимат области сообщал, что держит ситуацию под контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Власти обещали, что в ноябре ситауция с топливом стабилизируется. В середине ноября в социальных сетях водители снова пожаловались на перебои с поставками сжиженного газа в городе.