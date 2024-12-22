«Обогатить святой Мангистау грязными деньгами»: депутат жестко раскритиковал открытие казино в Мангистау

Депутат областного маслихата Уайс Ерсайынулы. Фото со страницы Facebook

В социальных сетях обсуждается инициатива акима области о строительстве казино. Свою точку зрения высказал и депутат областного маслихата Уайс Ерсайынулы.

И как это понимать? Мы собираемся обогатить наш святой Мангистау грязными деньгами?! Тогда где же останется святость и сакральность нашего региона? В регионе, где жили 362 святых, теперь будут 362 игрока? Не просто так народ был против строительства гостиницы в Бозжыре. А теперь, когда другой сектор экономики уже разрушен, мы будем богатеть игорным бизнесом?! Или кто-то дал поручение?, - написал в Facebook Уайс Ерсайынулы.

Депутат также назвал азартные игры катализатором преступности.

Там, где появляются азартные игры, появляется преступность и проливается кровь. Есть много тяжелых последствий. И без того наш регион переживает сложный период, где основная проблема – безработица. Сколько лет мы боролись против лудомании и едва успели закрыть букмекерские конторы. Получается все это было напрасно? Кто тогда заботится о будущем поколении?, - негодует Уайс Ерсайынулы.

Напомним, казино, войти в которое можно будет исключительно иностранным гражданам, будет построено в Мангистауской области. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК рассказал аким региона Нурдаулет Килыбай.