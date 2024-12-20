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20.12.2024, 16:14

В Мангистау построят казино «не для казахстанцев»

Общество 0 1 807 Наталья Вронская

Казино, войти в которое можно будет исключительно иностранным гражданам, будет построено в Мангистауской области. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК рассказал аким региона Нурдаулет Килыбай, сообщает lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Игровой клуб, зайти в который не сможет гражданин Казахстана, планируют открыть в Мангистауской области. С названием для заведения еще не определились, поскольку инвестор под строительство пока не найден. А вот то, что казахстанцам вход в казино будет воспрещен, аким считает правильной мерой.

«Зачем вам это? Вот получит наш гражданин зарплату, пойдет, проиграет.  Мы хотим открыть казино для туристов с целью, чтобы приезжие оставляли как можно больше денег в  Казахстане», - говорит Нурдаулет Килыбай.

Также в ходе брифинга аким региона сообщил о строительстве гостиниц в Бозжыре и Айракты. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
На входе будут паспорт спрашивать?
20.12.2024, 21:38
motor
motor
Нигде в мире нет такого, а проверяющих пустят?
20.12.2024, 16:32
Альфарий
Альфарий
Затем откроем бордели для иностранцев, чего нет то. Пусть и там оставляют деньги. О! Ещё цивильный притон наркоманский можно открыть.
20.12.2024, 11:20
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