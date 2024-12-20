В урочище Бозжыра в Мангистау построят отель

Современный отель начнут строить вблизи урочищ Бозжыра и Айракты уже в следующем году. Об этом на брифинге СЦК в Астане сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, сообщает lada.kz.

фото из архива Лады

По словам руководителя региона, чиновники все же планируют выстроить в популярных туристических локациях отели для удобства путешественников и возможности дополнительного заработка сельских жителей.

«В свое время инициативы инвесторов были отклонены. Сегодня мы настроены положительно. Причем, не только в Бозжыре, но и в местности Айракты. Две локации выбрали. Компания -застройщик уже определила точки, готовятся проекты. В следующем году начнется строительство гостиниц в районе Бозжыры и Айракты, чтобы было удобно и туристам, и жителям близлежащих аулов, которые смогут реализовывать там свою сельско-хозяйственную продукцию», - рассказал Нурдаулет Килыбай.

По словам акима, это будет совершенно новый проект, и к предыдущему, отвергнутому жителями региона, отношения не имеет.

«Сегодня взялась за проект мангистауская компания, в Алматы готовят соответствующие документы. Но, в любом случае мы выбрали такую локацию, чтобы расположение отелей не портило общую панораму, оставляя ее в первозданном виде. Сам природный облик, натурализм местности не должен быть испорчен видом гостиницы, поэтому стоит задача, чтобы отель не попадал в объективы камер, когда туристы снимают урочище хоть с нижней площадки, хоть с верхней», - говорит глава области.

Напомним, первый проект отеля в урочище Бозжыра мог обойтись инвестору в 38,6 миллиарда тенге. Общественные слушания по вопросу строительства прошли в феврале 2021 года. В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта.