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20.12.2024, 15:05

В урочище Бозжыра в Мангистау построят отель

Общество 0 1 559 Наталья Вронская

Современный отель начнут строить вблизи урочищ Бозжыра и Айракты уже в следующем году. Об этом на брифинге СЦК в Астане сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, сообщает lada.kz.

фото из архива Лады
фото из архива Лады

По словам руководителя региона, чиновники все же планируют выстроить в популярных туристических локациях отели для удобства путешественников и возможности дополнительного заработка сельских жителей.

«В свое время инициативы инвесторов были отклонены. Сегодня мы настроены положительно. Причем, не только в Бозжыре, но и в местности Айракты. Две локации выбрали. Компания -застройщик уже определила точки, готовятся проекты. В следующем году начнется строительство гостиниц в районе Бозжыры и Айракты, чтобы было удобно и туристам, и жителям близлежащих аулов, которые смогут реализовывать там свою сельско-хозяйственную продукцию», - рассказал Нурдаулет Килыбай.

По словам акима, это будет совершенно новый проект, и к предыдущему, отвергнутому жителями региона, отношения не имеет.

«Сегодня взялась за проект мангистауская компания, в Алматы готовят соответствующие документы. Но, в любом случае мы выбрали такую локацию, чтобы расположение отелей не портило общую панораму, оставляя ее в первозданном виде. Сам природный облик, натурализм местности не должен быть испорчен видом гостиницы, поэтому стоит задача, чтобы отель не попадал в объективы камер, когда туристы снимают урочище хоть с нижней площадки, хоть с верхней», - говорит глава области.

 

Напомним, первый проект отеля в урочище Бозжыра мог обойтись  инвестору в 38,6 миллиарда тенге. Общественные слушания по вопросу строительства прошли  в феврале 2021 года. В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Альфарий
Альфарий
Продались всё-же наши чиновники.
20.12.2024, 10:19
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