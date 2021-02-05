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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:59

Просмотров: 504

Строительство отеля в Каракиянском районе обсудили на общественных слушаниях

Общественные слушания прошли в онлайн-формате, все желающие смогли принять участие в слушаниях посредством платформы Zoom. Очно присутствовали инвесторы - авторы проекта, экологи, представители государственных органов и средств массовой информации. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Фото из доступных источников
Общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» состоялись сегодня, 5 февраля.

Участники слушаний высказали свое мнение и поделись предложениями касательно проекта, который будет реализовываться за пределами территории Жабайушканского заказника на расстоянии четырех километров от «клыков» Бозжыры.

Омар Сарсенгазиев, руководитель коммунального государственного учреждения ГРПП «Кызылсай», отметил, что если не ограничить «дикий» туризм, сохранить природный облик Бозжыры будет очень сложно.

- Природный парк «Кызылсай» открыт в 2012 году. Именно тогда люди начали узнавать про урочище Бозжыра, сейчас количество туристов стремительно растет. Я начал работать тогда инспектором, затем стал заниматься изучением животных. В сильную жару эти животные, не боясь нас, подходили к жилым вагончикам, где мы для них заготавливали воду. Даже сейчас наши сотрудники могут спокойно подходить близко к животным, делать фото. Это говорит о том, что если их не пугать, то они спокойно бродят рядом с людьми, - сказал Омар Сарсенгазиев.

По словам Омара Сарсенгазиева, на сегодняшний день в природном парке насчитывается порядка 1000 голов архаров. Для их подсчета специалисты используют два метода.

- Первый метод – авиационный. Второй – подсчет голов на транспорте. По авиа более продуктивно, четкость до 90 процентов. Если в 2016 году их численность достигала 700 голов, то сегодня это 1000. Архары в основном пасутся в горной местности, низовье для них - не место для пастбищ. Обитают они в местах, недоступных для человека. Если не нарушать тишину, не стрелять, не делать агрессивных движений - они не боятся, - отметил Омар Сарсенгазиев.

Также в ходе слушаний был затронут вопрос неорганизованного посещения туристами урочища.

- Из-за беспорядочного посещения урочища Бозжыра туристов, в том числе на внедорожниках, портится естественный почвенный покров. Пыль от большого количества автомобилей, которые зачастую едут в ряд, оседает на растениях, тем самым губительно влияет на популяцию животных, к примеру, степных грызунов. По нашим подсчетам, насчитывается семь дорог, искусственно созданных внедорожниками - около 750 гектаров земли испорчено. И это только за последние три года. В дальнейшем ситуация ухудшится в разы, - отметил руководитель природного парка.

Решением этой проблемы является строительство одной единственной асфальтированной дороги. Такой шаг, по мнению специалистов, позволит сократить нагрузку на грунт.

Выразили свое мнение касательно проекта и жители Каракиянского района области.

- Я родился и живу в селе Курык. Выступаю от лица всей молодёжи нашего села. Мы поддерживаем строительство туристического объекта на Бозжыре. Этот проект станет шансом для молодёжи, которая хочет работать. Это будет большая помощь для них. Если центр все-таки появится, у нас будет шанс развивать наш район в целом, - говорит житель Каракиянского района Серик Жаксылыков.

Жители района всячески поддерживают идею строительства, отмечая, что проект будет важным толчком в социально-экономическом развитии района, а главное, послужит открытию новых рабочих мест.

- С Бозжырой я знаком с самого детства. Сейчас это место стало очень популярным среди туристов, и мы это видим. Почему бы не воспользоваться этим моментом? Не показывать людям наши богатства? Очень важно, что появятся новые рабочие места, поэтому, если это проект принесёт моим землякам только плюс, мы поддержим его, - отметил старейшина села Курык.

Для справки:
В целях развития туризма, создания комфортных условий для пребывания потенциальных туристов, одним из проектов, предложенных инвестором компания «TETHYS AKTAU IV», является проект гостиничного комплекса в Каракиянском районе.

В соответствии с поручением Главы государства касательно пересмотра места реализации проекта, акиматом области совместно с Министерствами культуры и спорта, экологии, геологии и природных ресурсов РК проведен ряд совещаний и встреч с представителями общественности, ветеранами, экозащитниками, учеными, экспертами в области экологии, биологии, по итогам которых принято решение о реализации проекта за пределами территории Жабайушканского заказника, на расстоянии 4 км от «клыков» Бозжыры.

Реализация проекта на территории Жабайушканского проводиться не будет.

На сегодняшний день инициатором проекта проводятся инженерно-геологические изыскательные работы, которые осуществляются буровой установкой.
Данные работы проводятся для определения геологических условий грунта. При проведении данных работ отбираются образцы грунта для последующей отправки в лабораторию для исследования.

По итогам работ изучается рельеф, особенности и характеристики грунтов и подземных вод, анализируются, оцениваются и прогнозируются изменения геологической среды.

Также одновременно компанией ведутся работы по восстановлению существующей грейдерной дороги от села Сенек до Жабайушканского заказника (60 км), установлен временный городок для работников, осуществляющие дорожные работы.



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Комментарии ( 5 )

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  • Феникс
 valesa (Посетители) Сегодня, 18:51
A1exZ,
Так заранее было известно, чем закончатся эти слушанья. Вы думаете, что местные не в курсе, чем обернется эта стройка для заповедника? Кто из местных за строительство, о каких новых рабочих местах речь и сколько тех мест будет, даже если и возьмут кого-то?
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 18:43
Цитата: A1exZ
это ваша проплаченная домашняя заготовка?

Да когда же ЭТО!,закончится?!, про эту "экзотику" Магышлака?... prey

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • илидия
 A1exZ (Посетители) Сегодня, 18:32
Статья опубликована в 17:59, слушанья только закончились (18:30): вопрос к автору данной статьи - это ваша проплаченная домашняя заготовка?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Феникс
 пипл (Посетители) Сегодня, 18:28
А как проект сделали без геологии? При этом уже сделали оценку ОВОС? Это вроде нарушение закона об архитектурной градостроительной и строительной деятельности. Проект нельзя начинать без данных по геологии. Как они определили какой фундамент будет? Получается проекта нет еще? Если нет проекта, как оценку воздействия провели?
 
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 Aidosh (Посетители) Сегодня, 18:10
Не надо от имени молодежа Курык говорить. Я лично сама против строительства в этом месте.
 
 

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