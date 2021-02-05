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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 195

Отель в урочище Бозжыра обойдется инвестору в 38,6 миллиарда тенге

Гостиничный комплекс собираются запустить уже в конце 2021 года, сообщает Kursiv.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
Планы развития Мангистауской области опубликовали на сайте Премьер-Министра Республики Казахстан 30 января.

Там, как сообщает Kursiv.kz, перечислены 12 туристических проектов, которые будут реализованы в регионе до 2024 года. Второй в списке объект обозначен как «строительство «Визит-центра» с гостиничным комплексом Safari Hotel в Каракиянском районе».

Именно там, в Каракиянском районе, и находится урочище Бозжыра. Отмечается, что стоимость строительства «Визит-центра» с комплексом Safari Hotel составит 38,6 миллиарда тенге, а его запуск запланирован на четвертый квартал 2021 года. Занимается проектом частная компания TETHYS INTERNATIONAL HUB LTD.

В январе на сайте акимата Мангистауской области появился ОВОС рабочего проекта «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области». Судя по этому документу, гостиничный комплекс будет включать виллы на двух и на трех человек (некоторые виллы будут с бассейнами), ресторан, конюшню, открытые и крытые бассейны, вертолетную площадку, СПА с бассейном, фитнес-центр, бары, кофейню и даже магазин спортивных товаров.

Частная компания Tethys International Touristic Hub Ltd. создана 29 октября прошлого года турецкой FTG GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (FTG) и управляющей компанией Казахстанского фонда инвестиционного развития (KIDF). Во главе FTG – один из самых влиятельных турецких предпринимателей, владелец сети Rixos Феттах Таминдже.

Он же является и основателем компании Sembol Construction, которая строила в том числе отели Rixos в Боровом, Алматы и Нур-Султане, казахстанский павильон Astana Expo, Назарбаев-центр и Дворец мира и согласия, известный в народе как «пирамида».

KIDF был создан весной 2019 года специально для реализации «прорывных проектов» с привлечением прямых иностранных инвестиций. Управляет KIDF правительство РК, в совет директоров, принимающий инвестиционные решения, входит премьер-министр, министр финансов и министр иностранных дел РК, а денежные средства фонда аккумулируются на счетах Нацбанка.

По аналогичной схеме – KIDF плюс FTG – была организована компания Aktau Tourism City Ltd, которая инвестировала в строительство Rixos Aktau. Вложения в каспийский Rixos составили 66,8 млрд тенге, 42 из которых Aktau Tourism City Ltd получил в кредит от БРК на 20 лет под 13% годовых.

Урочище Бозжыра, с определенных ракурсов напоминающее Долину монументов в американском штате Юта, входит в состав Устюртского государственного природного заповедника. Он был основан в 1984 году с целью сохранения уникального пустынного комплекса и редких представителей флоры и фауны в их естественном состоянии.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:27
Лучше бы он в какой-то завод инвестировал.
Девать деньги некуда, а природу не жалко.
Я уже писал по этому поводу: "Любите природу-мать вашу".
Мне тогда советовали после слова "природу" поставить не тире, а запятую.
Я бы с удовольствием поставил, до побоялся, что модератор не пропустит.
 
 

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