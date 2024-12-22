Почему ночью в Актау ездит только один автобус?

Горожане просят чиновников добавить на ночной маршрут №11 дополнительный общественный транспорт, так как интервал ожидания доходит до двух часов. Ответ корреспонденту Lada.kz предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото предоставила семейная пара

Сегодня, 22 декабря, после полуночи семейная пара после посещения гостей в 11 микрорайоне, решила отправиться домой на автобусе №11. Остановка находится перед домом №38. Прождав некоторое время, супруг решил отследить местоположение общественного транспорта в мобильном приложении «2ГИС». Оказалось, что по маршруту передвигается лишь один автобус. Семья передумала ожидать его, заказав такси.

Стоит отметить, что и маршрут №10 в 2ГИС был единственным.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог корреспонденту Lada.kz сообщили, что в рамках пилотного проекта в ночное время население обслуживают маршруты №10 и №11. Оператор услуг – ТОО «Каспий АвтоПарк». Летом также курсируют два автобуса.

По просьбе жителей будет внесено предложение в ТОО «КаспийАвтоПарк» о добавлении дополнительных автобусов, - пообещали чиновники.

Ранее стало известно, что автобусный парк Мангистау обновится на 97%.