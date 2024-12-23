Силуэты суден на Каспии просят не путать с потонувшими кораблями

Фото с сайта dzen.ru

В редакцию прислали координаты трех кораблей, которые, по предположению пользователей, потерпели крушение.

Инструктор дайвинг-центра «Тайфун» Бахрамжан Новрузов заявил, что в акватории нет затонувших судов.

Затонувшие судна выглядят как темное пятно. На фото сухогрузы, направляющиеся в порт и из порта. Спутник сфотографировал идущие суда. Ни одно затонувшее судно не остается без внимания транспортного контроля, прокуратуры, МЧС и службы по контролю за движением судов. В современном мире ни одно судно не может бесследно исчезнуть, тем более, вблизи берега и населенных пунктов, - говорит Бахрамжан Новрузов.

Инструктор уверяет, что это легко проверить.

Стоит посмотреть карты Google до обновления и сравнить. Если там было бы затонувшее судно, то на старых снимках его тоже было бы видно. Снижение незначительной глубины, а в нашем случае – примерно на два метра, на видимость судна под водой никакой роли не играет, - объяснил Бахрамжан Новрузов.

Ранее местные рыбаки рассказывали о затонувшем объекте, который находится в полутора километрах от мыса Меловой. Будут ли исследовать данное место, узнавал корреспондент Lada.kz.