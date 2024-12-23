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23.12.2024, 16:46

Заминированная школа в Актау: почему не эвакуировали детей

Общество 0 2 345 Александр Рыжих

У родителей учеников вызвал негодование тот факт, что в отношении безопасности детей не были приняты должные меры, такие как эвакуация. Директор общеобразовательной школы №1 Бекес Испекеев рассказал, что в государственных органах ему заведомо сообщили, что на территории школы будут проводиться учения и эвакуация не требуется.

Общеобразовательная школа №1. Фото из архива Lada.kz
Общеобразовательная школа №1. Фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратились родители учеников общеобразовательной школы №1 в 14 микрорайоне. Они возмущены ситуацией с ложным сообщением о бомбе, в частности, им осталось непонятным, почему при подобном сообщении руководство школы не объявило эвакуацию детей.

Должен же быть порядок действий в подобных ситуациях. Никакой информации, только видим большое количество полицейских, парней в полной экипировке, пожарные автомобили… и вообще никакой информации. А там наши дети, - сказала родительница одного из учеников школы.

Руководство школы прокомментировало данную жалобу.

Мне сообщили в государственных органах заранее, что на территории школы будут проводиться учения и эвакуация не требуется, - сообщил директор школы №1 Бекес Испекеев.  

Напомним, сегодня, 23 декабря, в полицию сообщили о заложенной бомбе в одной из школ в Актау. Позже стало известно, что информация о заложенной в школе №1 бомбе была ложной.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Приятно видеть на фото к статье школу которую закончил в 1985 году. Пожалуй это одна из школ расположенных в красивом месте, практически на берегу моря. Из кабинета химии открывался прекрасный вид на море. Вот только забора в мои годы не было, как то проще жили, не от кого было загораживаться
24.12.2024, 03:20
velldr
velldr
Я единственно надеюсь что спецы быстро нашли злоумышленника и выяснили что сообщение ложное и поэтому не стали проводить эвакуацию. В неспокойное время живем.
23.12.2024, 18:33
velldr
velldr
Смотрели на всё происходящее из окна. Младший уже закончил первую смену и был дома. Думали отправлять старшего или нет во вторую смену. Связались с представителем школы, нам сообщили учения, все нормально. Отправили ребенка в школу. Позже узнаем, что все-таки было ложное сообщение. Так теперь внимание вопрос. Если сообщение было и его стали отрабатывать специалисты, почему не эвакуировали детей, не оповестили учителей, родителей? Да - сообщение в итоге оказалось ложным. А если б нет? Ну и должен же быть план реагирования. Я единственно
23.12.2024, 18:31
Beket
Beket
А зачем тогда учения, если не проводить эвакуацию? В первую очередь проверяется, как обеспечивается безопасность людей
23.12.2024, 12:10
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