Заминированная школа в Актау: почему не эвакуировали детей

У родителей учеников вызвал негодование тот факт, что в отношении безопасности детей не были приняты должные меры, такие как эвакуация. Директор общеобразовательной школы №1 Бекес Испекеев рассказал, что в государственных органах ему заведомо сообщили, что на территории школы будут проводиться учения и эвакуация не требуется.

Общеобразовательная школа №1. Фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратились родители учеников общеобразовательной школы №1 в 14 микрорайоне. Они возмущены ситуацией с ложным сообщением о бомбе, в частности, им осталось непонятным, почему при подобном сообщении руководство школы не объявило эвакуацию детей.

Должен же быть порядок действий в подобных ситуациях. Никакой информации, только видим большое количество полицейских, парней в полной экипировке, пожарные автомобили… и вообще никакой информации. А там наши дети, - сказала родительница одного из учеников школы.

Руководство школы прокомментировало данную жалобу.

Мне сообщили в государственных органах заранее, что на территории школы будут проводиться учения и эвакуация не требуется, - сообщил директор школы №1 Бекес Испекеев.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в полицию сообщили о заложенной бомбе в одной из школ в Актау. Позже стало известно, что информация о заложенной в школе №1 бомбе была ложной.