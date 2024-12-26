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25.12.2024, 20:56

Дрон над местом крушения самолета в Актау: блогеру Азамату Сарсенбаеву грозит арест

Общество 0 4 474 Александр Рыжих

Блогер сообщил, что у него намечается суд – его обвиняют в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа. В данный момент Азамат Сарсенбаев и его адвокат Айбек Суюндуков находятся в отделении полиции. Адвокат подчеркнул, что Азамату может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Instagram
Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Instagram

Сотрудники полиции задержали сегодня, 25 декабря, блогера Азамата Сарсенбаева. По его словам, сначала его обвинили в неправомерном использовании дрона на месте крушения рейса Баку – Грозный.

Полицией задержан гражданин С.А. за нарушение общественного порядка. Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции. В настоящий момент правонарушитель доставлен в управление полиции, где в отношении него будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - Азамат Сарсенбаев опубликовал сообщение полиции у себя на странице в Instagram.

По словам блогера, его пригласили в управление полиции города для проведения беседы о съемках на месте крушения самолета. Азамата должны были отпустить после разговора, однако в последний момент полицейские передумали.

Вначале, когда меня пригласили в полицию, обещали, что просто проведут беседу о причине съёмок места происшествия, и, после того, как поговорили, вроде уже решили отпустить, но в последний момент передумали и начали составлять на меня протокол якобы «за неповиновение». Мобильный телефон грубым образом отобрали, никто моих прав мне не объяснил, не объяснили мне и момент того, где я проявил неповиновение? Видео- и фотосъемка запрещены по закону? В настоящий момент жду суда, скорее всего дадут административный арест. В случае ареста вся подробная информация будет у адвоката, - прокомментировал задержание блогер.

О ситуации высказался адвокат Азамата Сарсенбаева.

Со мной связался Азамат Сарсенбаев. Я прибыл в отдел полиции и заключил с ним договор на оказание юридической помощи. В настоящее время в отношении него составлен протокол по статье 667 КОАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа»). За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, - пояснил Айбек Суюндуков, партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Что блогер там хотел увидеть? Какое право он имеет на подобные съемки. Помимо Законов, на которые ссылается блогер, есть еще и моральная этика, видимо ему об этом не известно. Мало того, что птиц постоянно распугивает, и уже это вошло в норму, теперь еще и чужое горе хочет на показ сделать. Какой-то ужас.
26.12.2024, 05:24
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