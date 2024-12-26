Дрон над местом крушения самолета в Актау: блогеру Азамату Сарсенбаеву грозит арест

Блогер сообщил, что у него намечается суд – его обвиняют в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа. В данный момент Азамат Сарсенбаев и его адвокат Айбек Суюндуков находятся в отделении полиции. Адвокат подчеркнул, что Азамату может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Instagram

Сотрудники полиции задержали сегодня, 25 декабря, блогера Азамата Сарсенбаева. По его словам, сначала его обвинили в неправомерном использовании дрона на месте крушения рейса Баку – Грозный.

Полицией задержан гражданин С.А. за нарушение общественного порядка. Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции. В настоящий момент правонарушитель доставлен в управление полиции, где в отношении него будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - Азамат Сарсенбаев опубликовал сообщение полиции у себя на странице в Instagram.

По словам блогера, его пригласили в управление полиции города для проведения беседы о съемках на месте крушения самолета. Азамата должны были отпустить после разговора, однако в последний момент полицейские передумали.

Вначале, когда меня пригласили в полицию, обещали, что просто проведут беседу о причине съёмок места происшествия, и, после того, как поговорили, вроде уже решили отпустить, но в последний момент передумали и начали составлять на меня протокол якобы «за неповиновение». Мобильный телефон грубым образом отобрали, никто моих прав мне не объяснил, не объяснили мне и момент того, где я проявил неповиновение? Видео- и фотосъемка запрещены по закону? В настоящий момент жду суда, скорее всего дадут административный арест. В случае ареста вся подробная информация будет у адвоката, - прокомментировал задержание блогер.

О ситуации высказался адвокат Азамата Сарсенбаева.