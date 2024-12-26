Спецбортом МЧС девять пострадавших в авиакатастрофе граждан России вывезли из Актау

В ночь с 25 на 26 декабря девять граждан РФ забрали спецбортом в Россию, сообщила lada.kz руководитель отдела контроля качества медицинских услуги Мангистауской областной больницы Жанар Сыдыккызы.

фото из архива lada.kz

Всех пострадавших в крушении самолета граждан забрал спецборт МЧС РФ - это 8 взрослых и 1 ребенок.

«Остальные пациенты у нас, получают лечение, в реанимации 7 человек, в отделении 12, и 1 ребенок в детской больнице», - рассказала Жанар Сыдыккызы.

Вчера, 25 декабря, заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев прибыл в Актау, побывал на месте крушения самолета и встретился в больнице с пострадавшими.

Напомним, вчера в ходе брифинга с вице-министром страны аким области Нурдаулет Килыбай сообщил, что регион готов оказать поддержку родственникам погибших и пострадавших с размещением, предоставлением транспорта и питания. Самолет разбился вчера, 25 декабря, в Тупкараганском районе Мангистауской области. В больнице Актау находятся 29 человек, двое из которых дети. МЧС РК ночью опубликовало имена погибших в катастрофе казахстанцев.