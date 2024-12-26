Блогера из Актау арестовали на десять суток

Азамат Сарсенбаев получил наказание за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил его защитник Айбек Суюндуков.

Фото со страницы Азмата Сарсенбаева в Instagram

Азамат Сарсенбаев постановлением Тупкараганского районного суда был признан виновным в совершении административного правонарушения, выраженного в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Судом наложено взыскание в виде административного ареста сроком на десять суток.

Учитывая обстоятельства дела, судом наложено взыскание в пределах санкции части 1 статьи 667 КоАП РК, где максимальный срок административного ареста установлен в количестве 15 суток, - пояснил Айбек Суюндуков.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники полиции 25 декабря задержали блогера Азамата Сарсенбаева. По его словам, сначала его обвинили в неправомерном использовании дрона на месте крушения рейса Баку – Грозный.