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26.12.2024, 11:33

Блогера из Актау арестовали на десять суток

Общество 0 2 382 Александр Рыжих

Азамат Сарсенбаев получил наказание за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил его защитник Айбек Суюндуков.

Фото со страницы Азмата Сарсенбаева в Instagram
Фото со страницы Азмата Сарсенбаева в Instagram

Азамат Сарсенбаев постановлением Тупкараганского районного суда был признан виновным в совершении административного правонарушения, выраженного в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Судом наложено взыскание в виде административного ареста сроком на десять суток.

Учитывая обстоятельства дела, судом наложено взыскание в пределах санкции части 1 статьи 667 КоАП РК, где максимальный срок административного ареста установлен в количестве 15 суток, - пояснил Айбек Суюндуков.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники полиции 25 декабря задержали блогера Азамата Сарсенбаева. По его словам, сначала его обвинили в неправомерном использовании дрона на месте крушения рейса Баку – Грозный.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Мало дали...
26.12.2024, 16:38
xerox
xerox
Так и надо, иначе развел бы ненужные интриги, шумиху.
26.12.2024, 10:35
xerox
xerox
Так и надо, иначе развел бы ненужные интриги, шумиху.
26.12.2024, 10:35
Adai11
Adai11
Убалы жок
26.12.2024, 08:05
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