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27.12.2024, 14:37

До первой капли! Капитальный ремонт дороги в Актау уничтожил дождь

Общество 0 2 574 Лиана Рязанцева

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили, что на указанном участке действительно проводились ремонтные работы.

фото с телеграм-канала акимата Мангистау
фото с телеграм-канала акимата Мангистау

В пресс-службе коммунального предприятия пояснили причину образования ямы.

Летом в рамках инвестиционной программы были выполнены капитальные ремонтные работы. Однако из-за дождливой погоды образовалась яма, — пояснили в компании.

В пресс-службе предприятия также отметили, что будет проведено благоустройство територии. 

Напомним, сегодня, 27 декабря, два автомобиля частично провалились в образовавшуюся яму на парковке в 12 микрорайоне.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
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Ямы образовались не из-за дождливой погоды, а из-за того, что неправильно засыпали трубы, не утрамбовали. Хотя дожди уже ж были, и не слабые
28.12.2024, 05:46
fox1167
fox1167
"ГКП «Каспий жылу, су арнасы»"-----после работы этой компании везде остаётся разруха! Ничего не восстанавливают после себя до первоначального состояния! Тяп-ляп присыпят и сваливают Почему акимат не требует порядка? В суд надо на них подавать! И на акимат тоже!
27.12.2024, 15:23
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