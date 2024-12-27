До первой капли! Капитальный ремонт дороги в Актау уничтожил дождь

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили, что на указанном участке действительно проводились ремонтные работы.

фото с телеграм-канала акимата Мангистау

В пресс-службе коммунального предприятия пояснили причину образования ямы.

Летом в рамках инвестиционной программы были выполнены капитальные ремонтные работы. Однако из-за дождливой погоды образовалась яма, — пояснили в компании.

В пресс-службе предприятия также отметили, что будет проведено благоустройство територии.

Напомним, сегодня, 27 декабря, два автомобиля частично провалились в образовавшуюся яму на парковке в 12 микрорайоне.