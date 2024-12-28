Врачей из Мангистау благодарит Азербайджан

Министерство здравоохранения Республики Азербайджан направило благодарственную телеграмму врачам Казахстана, оказавшим помощь гражданам, пострадавшим в авиакатастрофе.
В ведомстве выражают искренние соболезнования семьям погибших казахстанцев, всем пострадавшим в результате трагического крушения пассажирского авиалайнера.
Выражаем огромную благодарность службе скорой помощи, квалифицированным врачам и специалистам, которые оказали качественную помощь пациентам, доставленным в тяжелом состоянии во время аварии, - говорится в письме.
Кроме того, Министерство здравоохранения РК выразило благодарность руководству управления здравоохранения Мангистауской области, всем врачам, которые мобилизовались для спасения пострадавших и организации им помощи.
Напомним, из шести пациентов в больнице четверо находятся в отделении реанимации, двое - в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается.
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