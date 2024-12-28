Врачей из Мангистау благодарит Азербайджан

Фото предоставили в ЦОК региона

В ведомстве выражают искренние соболезнования семьям погибших казахстанцев, всем пострадавшим в результате трагического крушения пассажирского авиалайнера.

Выражаем огромную благодарность службе скорой помощи, квалифицированным врачам и специалистам, которые оказали качественную помощь пациентам, доставленным в тяжелом состоянии во время аварии, - говорится в письме.

Кроме того, Министерство здравоохранения РК выразило благодарность руководству управления здравоохранения Мангистауской области, всем врачам, которые мобилизовались для спасения пострадавших и организации им помощи.

Напомним, из шести пациентов в больнице четверо находятся в отделении реанимации, двое - в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается.