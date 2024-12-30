Назначен аким Тупкараганского района

Им стал Ержана Кумискали, ранее занимавший должность акима Мунайлинского района. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата

Сегодня, 30 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай представил депутатам маслихата Тупкараганского района нового акима Тупкараганского района Ержана Кумискали.

Ержан Кумискали родился в 1983 году. Высшее образование. В 2003 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова по специальности «Правоведение».

Свою трудовой путь начал с работы учителя в Жанаозене в 2007 году.

В 2007-2008 годах был заместителем директора по воспитательной работе Жанаозенской средней школы №3.

С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом, начальником отдела, заместителем руководителя управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2016 по 2019 годы работал заместителем акима Каракиянского района.

С 2019 по 2021 годы занимал должность руководителя управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2021 по 2022 годы являлся заместителем акима Мунайлинского района.

С апреля 2022 года и по сей день исполнял обязанности акима Мунайлинского района.

Ранее сообщалось, что акимом Мунайлинского района стал Канат Кульжанов.