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01.01.2025, 09:29

О погоде в первый месяц 2025 года рассказали синоптики Мангистау

Общество 0 3 782 Алия Шарипова

В мангистауском филиале РГП «Казгидромет» предоставили консультативный прогноз погоды по региону на январь 2025 года.

Фото автора
Фото автора

По предоставленным данным, средняя за месяц температура воздуха ожидается -5,9..+1,2°С, что выше нормы на 1° (норма: -0,3..-7,4°С).

В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -5..-10°С, на севере области -15°С до -10-15°С, на юге -5°С, днем от -4..+1°С до -4..-9°С, на юге от +4°С до 0°. В конце декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до 0..-5°С, днем до +1..+6°С, на западе региона ночью +3°С, днем +9°С.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 0..-5°С до -5..-10°С, днем от +1..+6°С до -4..+1°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до 0..+5°С, на северо-западе области -3°С, днем до +7..+12°С, на западе региона +2°С.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от -3..-8°С до -10..-15°С, на западе области -7°С, днем от -3..+2°С, на западе +5°С до -3..-8°С, на севере -11°С. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 0..-5°С, на западе области +3°С, днем до +1..+6°С.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы, уточнили в «Казгидромете». Норма: 9-18 миллиметров.

Снег ожидается в первой половине первой, в конце второй, в начале и в середине третьей декад, осадки (дождь, снег) – в конце первой, в начале второй, в конце третьей декадах. Метель – в середине первой декады. Туман прогнозируется в конце первой и второй декадах. Ветер до 15-20 метров в секунду ожидается в начале и в конце первой, в конце второй, в начале и в конце третьей декад, - уточнили синоптики.

В филиале метеослужбы подчеркнули, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/- 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется декадными прогнозами.

Ранее Lada.kz сообщала о землетрясении, которое произошло в Каспийском море. Подробнее по ссылке.

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