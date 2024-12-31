В Мангистау для научных целей выловят 10 особей каспийского лосося

Премьер-министр страны подписал Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 1113 об изъятиии редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида в научных целях, сообщает lada.kz.

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В документе от 25 декабря гворится, что в соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" Правительство Республики Казахстан Олжас Бектенов постановил разрешить изъятие каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в научных целях c последующим выпуском в среду обитания в период с 26 декабря по 31 декабря 2024 года в объеме 13 килограммов (10 особей при средней навеске 1,3 килограмма) из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.

Ставки платы за изъятие одного килограмма каспийского лосося установить в размере 0,017 месячного расчетного показателя.

Комитету рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке выдать разрешение на указанные объемы изъятия каспийского лосося в научных целях юридическим лицам, аккредитованным как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности.